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台中6小時狂炸160毫米！盧秀燕憂災情「整夜睡不著」今早視察霧峰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今早視察霧峰暗坑巷復建工程。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今早視察霧峰暗坑巷復建工程。記者趙容萱／攝影

受到米克拉颱風外圍環流影響，台中市今天凌晨下起大雨傾盆，6小時累積雨量160毫米，集中在烏日、霧峰、大里；台中市盧秀燕今早視察去年因雨嚴重坍方的霧峰暗坑巷重建後重新通車、慰問霧峰消防分隊。盧秀燕形容，昨晚大雨讓她煩惱到「整晚沒有辦法睡覺」，呼籲市民做好防範。

盧秀燕說明，台中前天下一大波大雨，今天凌晨又下一大雨，一直下到今天早上六時還在下，傾盆大雨像用倒的一樣，所以她從前天開始就很煩惱，昨天晚上更沒有辦法睡覺。

盧秀燕指出，感謝台中市府團隊守護，到現在為止，台中市約110萬戶，沒有家戶進水，有三條路小範圍的積淹水、一處落石，都已派工處理，也提及這兩日天氣不穩定，隨時有大雨，仍嚴防警戒災情，呼籲民眾注意。

盧秀燕說，台中市在去年丹娜絲颱風時有74處地方發生崩塌、道路中斷或災損，已陸續重建，除了霧峰暗坑巷完工，目前還有十幾件，預計七月底也可以完工；對於現場有農民陳情果園農路至今未修復影響水果運送，承諾由市府、里長協助修路。

水利局表示，去年暗坑巷因連日豪雨造成道路邊坡滑動崩塌及路面受損致交通一度中斷，市府立即搶修，置臨時便道維持基本通行，並積極向農業部水保署爭取災後復建經費約1600萬元，加速道路與邊坡復建。此次復建工程除修復受損道路外，也一併改善邊坡保護及排水設施，市府將持續加強山坡地巡查、防汛整備及道路安全維護，守護市民安全。

台中市長盧秀燕（中）今早慰問霧峰消防分隊。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今早慰問霧峰消防分隊。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 台中 台中市

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