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每名消防員扛1700人高於六都！縣議員呼籲提高彰化消防人員編制

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣目前每名消防人員平均需服務約1700人，相較六都仍承擔較高的服務人口比，縣議員吳韋達呼籲縣府朝增加編制員額方向努力，減輕第一線消防人員勤務負擔。圖／消防局提供
彰化縣目前每名消防人員平均需服務約1700人，相較六都仍承擔較高的服務人口比，縣議員吳韋達呼籲縣府朝增加編制員額方向努力，減輕第一線消防人員勤務負擔。圖／消防局提供

彰化縣目前每名消防人員平均需服務約1700人，相較六都仍承擔較高的服務人口比，縣議員吳韋達呼籲縣府朝增加編制員額方向努力，減輕第一線消防人員勤務負擔。消防局長施順仁表示，目前彰化縣消防人力仍缺額72人，縣府已規劃明年增加25名消防預算員額。

彰化縣議員吳韋達指出，六都消防服務人口比普遍低於彰化，代表其消防人力配置相對充足，而彰化消防人員卻必須服務更多人口、承擔更大的勤務壓力。他呼籲消防局持續向中央反映彰化的實際需求，勇於爭取更多消防人力資源，明確傳達「彰化不要當次等國民」，讓中央在人力配置上看見彰化的需求，給予彰化更公平的資源分配。

消防局長施順仁表示，目前彰化縣消防人力仍缺額72人，縣府已規劃明年增加25名消防預算員額，但消防人力補充仍受限於中央消防特考招生不足，目前各縣市皆面臨消防人力短缺的情形，因此即使增加預算員額，也未必能立即補足缺額。

吳韋達認為，消防人力不足主因是中央消防特考招生不足，代表地方更應積極採取政策作為，而不是被動等待，呼籲縣府持續提高消防預算員額，朝增加編制員額方向努力，積極向中央爭取更多消防人力資源，減輕第一線消防人員勤務負擔，提升整體救災救護量能。

彰化縣議員吳韋達呼籲呼籲縣府持續提高消防預算員額，朝增加編制員額方向努力，積極向中央爭取更多消防人力資源，減輕第一線消防人員勤務負擔。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達呼籲呼籲縣府持續提高消防預算員額，朝增加編制員額方向努力，積極向中央爭取更多消防人力資源，減輕第一線消防人員勤務負擔。圖／吳韋達提供

彰化 消防人員 吳韋達

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