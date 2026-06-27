中市稽查密市逃脫…20家業者全數有缺失 議員呼籲落實常態管理

台北市一間密室逃脫日前發生女員工扮鬼不慎死亡事件，台中市政府6月底啟動全市稽查，發現實際營運的20家都有缺失，要求限期改善。議員批評，市府平常沒有積極輔導查核，出事才稽查，把責任推給業者，應該就現有規定落實常態管理。

台中市經濟發展局6月23日公布密室逃脫專案稽查結果，轄內共登記的32家業者，其中12家沒有實際營運，剩下20家有在營運的業者全數都有缺失，包含尖銳物品未妥善防護、危險物品管理不當、建築公安檢查未申報、消防設備不符規定等等。

經發局長張峯源表示，台中密室逃脫場所目前沒有發生過重大安全事故，本次稽查全面掌握業者的安全狀況，針對缺失部分已要求現場改善或限期改正，後續會由文化局研訂「台中市沉浸式內容體驗產業安全指引」，規畫納入公共意外責任險等管理機制。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻認為，台中市密室逃脫業者全都有疏失，但問題不是業者「集體擺爛」，而是市政府長期並未落實既有的安全規範，疏於管理，才會一查就中；本次稽查是在台北發生事故之後，中市府平時不把關，碰到事件才補破網，永遠補不完。

周永鴻指出，這次查獲缺失項目包含消防、逃生動線、公共意外責任險等等，與人身安全直接相關，並非單純文書問題；密室逃脫涉及機關道具和複雜的空間，本來就比一般娛樂場所更需要嚴格把關，市府若平常有落實管理，不該一次稽查就讓這些缺失全部現形。

周永鴻強調，密室逃脫的安全規範本就存在，內政部2017年公布「互動情境體驗場所安全指導綱領」，隔年要求這類場所要依規模辦理公安申報，新北市政府有要求轄內業者落實申報，台中卻沒有，如今才說要訂產業安全指引，與其疊床架屋，不如先落實現行規範。

周永鴻說，密室逃脫是台中很多年輕人創意創業的表，政府應該支持產業，而非放任，出事再把責任推給業者；他呼籲相關局處落實常態性的聯合稽查和公安申報查核，確實輔導業者，讓業者知道該怎麼做，這樣才能讓產業健康發展，消費者玩得安心，工作人員也放心。