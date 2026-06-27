多縣市泡在水中！盧秀燕視察喊「同島一命」：台中救災團隊已待命

台中市長盧秀燕今早視察霧峰暗坑巷復建工程，並慰問霧峰消防分隊。盧秀燕受訪時說，看到台灣很多其他縣市泡在水中，台中相對平安，因此「同島一命」，比照以往，如果需要台中市政府協助救災，我們會全力以赴、出動。

盧秀燕說，台中市到目前為止，台中市約110萬戶，沒有家戶進水，有三條路小範圍的積淹水、一處落石，都已派工處理。

盧秀燕指出，因為台中市相對的平安，但我們看到台灣很多其他的縣市泡在水中，南部包括台南、高雄、屏東，北部雙北等都非常的嚴重。那也因此，比照以往，如果需要台中市政府協助救災，我們會全力以赴，我們會出動。

盧秀燕說，台中市救災協助非常有名，在她市長任內，北到基隆，南到台南、高雄，甚至東部的花蓮，市府團隊都挺進救災過。附近的雲林、南投更是。也因此，需要台中市政府協助的，我們願意全力以赴出動救災，市府救災團隊也準備完畢。

台中市長盧秀燕（中）今早慰問霧峰消防分隊。記者趙容萱／攝影，並。