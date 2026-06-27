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迎畢業季！彰化就博會提供近千工作機會 矽品祭95K獵才

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天上午在秀水高工舉辦就業博覽會，邀集36家優質廠商參與徵才，提供近千個工作機會。記者明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在秀水高工舉辦就業博覽會，邀集36家優質廠商參與徵才，提供近千個工作機會。記者明岩／攝影

為因應畢業季到來及企業求才需求升溫，彰化縣政府今天上午在秀水高工舉辦就業博覽會，邀集36家優質廠商參與徵才，提供近千個工作機會，徵才的企業有8家上市櫃公司，其中矽品精密工業公司廣徵各類工程師，開出月薪為3萬2000元至9萬5000元薪資徵才。

勞工處表示，今天就業博覽會活動邀集多家優質企業參與，會場還規畫多元服務專區。針對拼布體驗、美甲彩繪實作、AI探索服務、協助婦女及中高齡者重返職場，以及針對畢業生、暑期工讀生、身障者就業、國軍招募、農業人力團等服務。

近千個職缺月薪為3萬2000元至3萬6000元，高科技業的矽品精密則祭出最高近10萬元薪水，非高科技業的台欣工業公司開出的月薪為3萬2000元至9萬元；參加徵才活動的兩家保全業中，萬安保全公司開出的月薪條件為4萬4160元至4萬8080元，也很吸引人。

彰化縣長王惠美也可就業博覽會場關心，歡迎剛畢業的學生或求職民眾，多善用縣府的就業服務，協助你找到適合的工作，除大型就業博覽會外，縣府每年舉辦的中小型就業媒合就有200多場，期盼透過多種媒合途徑，讓鄉親與企業都能夠找到好工作。

相關徵才活動訊息或職訓課程可隨時至縣府所設立的8處就業服務台洽詢、撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊查詢台灣就業通、或到彰化縣政府勞工處粉絲團

彰化縣政府今天上午在秀水高工舉辦就業博覽會，邀集36家優質廠商參與徵才，提供近千個工作機會，縣長王惠美到場關心。記者明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在秀水高工舉辦就業博覽會，邀集36家優質廠商參與徵才，提供近千個工作機會，縣長王惠美到場關心。記者明岩／攝影

矽品 彰化 徵才 工作

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