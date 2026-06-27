彰縣長選戰 魏平政駁換將傳聞

彰化縣長選戰升溫，國民黨參選人魏平政力駁「白露說」換將傳聞，強調黨中央力挺、八月啟動大型造勢；民進黨參選人陳素月勤跑基層、投入勘災累積聲量；無黨籍參選人邱建富重申參選到底、會持續拋出政見，爭取鄉親支持。

魏平政昨天接受中廣「千秋萬事」專訪，對地方盛傳「白露說」換將傳聞，他強調，自獲徵召以來，組發會及智庫持續協助選戰，八月將舉辦首場大型造勢並發表縣政白皮書，選戰規畫均按部就班，不可能臨陣換將。

縣長王惠美迄今未公開站台，魏平政表示，王惠美必須兼顧縣政、嚴守行政中立，不宜過早投入輔選，但相信到了選戰關鍵時刻，她一定會站出來支持。他也強調，自己是最適合延續王惠美施政的人，包括台中捷運綠線延伸彰化、新縣政中心、中科二林園區及爭取台積電封測廠等重大建設，都會持續推動。

不過，藍營仍持續傳出整合雜音。爭取提名失利的縣府參議柯呈枋近日更換臉書頭貼，發文提及「心中早已有了方向」，引發外界聯想；同樣投入初選的彰化縣工策會總幹事洪榮章則表示「順其自然」。

縣黨部主委蕭景田重申，國民黨絕無臨陣換將可能，並預估魏平政選情可望於九月逐步升溫。

退出民進黨、以無黨籍身分投入縣長選戰的前彰化市長邱建富重申，將辦理登記、參選到底，並宣布未來每周提出一項重要政見，爭取選民支持。

民進黨縣長參選人陳素月則持續深耕基層，除參與集集支線全線復駛典禮，也因豪雨調整行程投入勘災、傾聽民意，持續累積地方能量。