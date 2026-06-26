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2026南投集團結婚玩很大 新人搭氦氣球「飛向宇宙」見證浪漫

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
這場結合極致浪漫與在地觀光特色的世紀婚禮，現場幸福指數徹底飆棚。南投縣政府／提供
這場結合極致浪漫與在地觀光特色的世紀婚禮，現場幸福指數徹底飆棚。南投縣政府／提供

全台最吸睛的特色婚禮就在南投南投縣政府近年積極推動「特色觀光婚禮」，26日於全新景點「九九峰氦氣球樂園」，舉辦「115年南投縣第49屆集團婚禮」。這場結合理所當然的極致浪漫與在地觀光特色的世紀婚禮，現場幸福指數徹底飆棚。

南投縣政府今年再度玩出新高度，不僅將讓新人搭乘氦氣球升空、鳥瞰絕美山城，現場更祭出超狂的「北海道雙人來回機票＋緩慢白樺庵北海道住宿4晚」(價值7萬元)蜜月大獎，與紫南宮特製金戒指。

南投縣政府近年積極推動特色觀光婚禮，繼去年日月潭文武廟的唯美新中式婚禮大受好評之後，今年直接衝上雲霄！

今天在綠意盎然的草地婚宴上，大苑子熱情贊助了甜蜜幸福飲品，為現場浪漫氛圍加糖。而最讓新人感受到興奮的，莫過於搭乘全台首創的氦氣球緩緩升空，在360度零死角的九九峰美景見證下，許下攜手一生的誓言。

參與活動的新人興奮地表示：「當氦氣球慢慢升空的時候，真的有種我們要一起飛向未來、展開新冒險的感動。第一次從這麼高的地方看南投，這絕對是一輩子最難忘的結婚紀念！」

除了驚艷且浪漫的高空體驗，現場的摸彩活動更將氣氛推向最高潮。當縣府抽出最大獎「北海道雙人來回機票＋緩慢白樺庵北海道住宿4晚」時，中獎新人簡直不敢置信，甚至感動到現場落淚：「本來只是想來參加婚禮，沒想到連蜜月旅行縣府都幫我們包辦了！這份驚喜真的遠遠超出預期，是我們人生中最棒的結婚禮物！」

不只如此，南投縣政府與紫南宮今年也霸氣寵愛新人，除了豐富的新婚賀禮，紫南宮更誠意加碼贈送每對新人價值約兩萬元的「金戒指與玉佩」，象徵情比金堅、幸福長久，讓新人們直呼：「來南投結婚真的太幸福、太賺了！」

南投縣政府表示，集團結婚不只是形式，更希望透過源源不絕的創意，結合在地觀光的生力軍(如九九峰氦氣球樂園)，讓新人在人生最重要的時刻留下獨一無二的專屬回憶。

未來南投將持續翻玩在地資源、推出創新的活動形式，全力包裝南投「浪漫幸福城市」的品牌形象，讓更多人看見南投兼具自然美景與潮流好玩的多元魅力。

南投縣政府26日於九九峰氦氣球樂園，舉辦「115年南投縣第49屆集團婚禮」。南投縣政府／提供
南投縣政府26日於九九峰氦氣球樂園，舉辦「115年南投縣第49屆集團婚禮」。南投縣政府／提供

2026南投集團結婚玩很大！新人搭氦氣球「飛向宇宙」見證浪漫。南投縣政府／提供
2026南投集團結婚玩很大！新人搭氦氣球「飛向宇宙」見證浪漫。南投縣政府／提供

南投 婚禮 南投縣

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