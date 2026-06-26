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建構全民韌性醫療 中山附醫舉辦國際論壇串聯中央、地方與國際經驗

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院6月25日舉辦「韌性醫療國際論壇」，分享國際實務經驗與在地創新成果。圖／中山醫大提供
中山醫學大學附設醫院6月25日舉辦「韌性醫療國際論壇」，分享國際實務經驗與在地創新成果。圖／中山醫大提供

中山醫學大學附設醫院6月25日舉辦「韌性醫療國際論壇」，邀請衛生福利部、內政部美國在台協會（AIT）等單位，共同探討台灣韌性醫療發展方向，分享國際實務經驗與在地創新成果，期盼打造由中央、醫療體系到社區共同參與的全民韌性醫療網絡。

本次論壇聚焦醫院的災難應變能力外，也將延伸至社區整備和全民參與。與會專家指出，面對大量傷患、極端天氣及複合式災害，必須在平時建立跨單位合作機制，整合大型醫院、基層診所、消防、民防、非政府組織（NGO）及地方社區資源，才能在災害發生時維持醫療量能。

中山醫大董事長周英香表示，現代醫療體系的角色已不只是疾病治療與急重症照護，更應建立完善整備機制，在危機發生時迅速應變；中山附醫多年來持續串聯中央政策、地方消防、急診醫學、院前救護、社區訓練、國際合作及民間資源，致力打造兼具國際視野與在地特色的韌性醫療模式。

衛福部政務次長林靜儀表示，台灣醫療體系平時分工完善，但面對複合式災害，更需要發展符合地方需求的應變模式，期待透過「健康台灣深耕計畫」，協助地方醫療院所發展新模式，強化診所、衛生所等第一線醫療機構在災時提供服務的能力，讓大型醫院可以保留資源照護急重症患者。

論壇也分享以色列在戰爭環境下建構醫療韌性的實務經驗，以色列Samson Assuta Ashdod University Hospital急診部主任Debra Gershov West表示，真正的醫療韌性包括人力召回、病床調度、急診分流及跨部門協調等標準作業流程，即使通訊或資訊中斷，仍能維持醫療體系正常運作。

中山附醫副院長詹貴川表示，韌性醫療並非災後才啟動，更不是醫院單方面的責任，平時就要建立醫院、消防、衛生局、基層診所、學校、社區及民防系統間合作與共同演練機制，未來會持續推動跨單位標準作業流程、共同指揮機制及全民災難教育。

美國在台協會 內政部

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