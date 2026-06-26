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中部人年花70億買車超狂！台中國際新車大展爆人潮 狂吸5.2萬人預約

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影
2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影

中台灣年度車壇盛事「2026 TAS台中國際新車大展」今起一連四天在台中國際會展中心登場，各大車商看好中部驚人的購車消費力，去年台中購物節購車消費達70多億元，占比排名第一，今年集結36個國際汽車與重機品牌，品牌數超越台北，光預約看車達5.2萬人；首日雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。

今年的車展由台中市汽車商業同業公會與威典展覽事業公司共同主辦，並攜手新世代策展團隊升級展覽內容。

策展單位表示，根據台中市經發局統計，今年1月公布的台中購物節消費登錄金額突破374億元，其中購車消費逾70億元，其中不乏豪車，占比排名第一，消費力驚人，業者看好中部購車商機，集結36個國際汽車、重機品牌、200攤位搶市，品牌數超越台北，光預約看車人數高達5.2萬人。

今年參展品牌橫跨歐系豪華、日韓主流、國產品牌汽車，以及重機及露營車等多元範疇。在全球汽車產業加速邁向電動化的綠能趨勢下，現場展示多款純電、油電車款。

今年車展由「跨界玩CAR」協辦，邀請人氣車評「綜藝車評小民」擔任策展顧問，展場內導入國際車展規格概念，打造高規格車輛展示區與互動打卡空間，並邀請知名車評與專業車手親臨現場與民眾互動。

另外，會場還提供全台車展首創戶外即時試駕服務，在現場即可直接上車體驗最新車款；限量聯名TAS賽車工作服享有「終身免費入場看展」的永久通行證福利；靚車人氣王票選，開放現場民眾評選，參與投有機會抽中限量好禮；LADY TAS車模女神互動，打造最佳拍攝場景並與現場觀眾互動攝影。

2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影
2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影

2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影
2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影

2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影
2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場，雖遇大雨滂沱，仍吸引人潮參觀。記者趙容萱／攝影

2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
2026 TAS台中國際新車大展今熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

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