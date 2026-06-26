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彰化兩鎮農會綠色照顧關懷獨老 製作佳餚溫馨美味滿農會

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會與鹿港鎮農會舉辦綠色照顧聯合活動，分享兩鎮農特產品的故事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會與鹿港鎮農會舉辦綠色照顧聯合活動，分享兩鎮農特產品的故事。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮、溪州鄉兩農會關懷農村銀髮族，今不約而同製作飯糰和愛心便當，二林鎮農會還邀請鹿港鎮農會交流，把鹿港黑豆烤玉米結合二林米做出黑豆烤玉米飯糰，引導學員深度認同在地食材價值，溪州鄉農會經由準備餐盒並送到長者家中，傳遞青農的愛心和責任。

二林鎮農會和鹿港鎮農會今舉辦綠色照顧聯合課程，50多名學員在二林鎮農會三樓會議室上課，學習把鹿港鎮農會黑豆烤玉米，結合二林鎮好米製作黑豆烤玉米飯糰，先學員上課認識鹿港鎮農會輔導農民種植黑豆、玉米的環境與技術，了解農作物生長過程後再製作飯糰。

二林鎮農會綠色照顧學員謝美慧與朱禧盈母女來上課，謝美慧說，今年第一次母女「上學」，女兒都會貼心提醒她應帶物品，上課中她會告訴女兒製作食物的技巧，女兒也會注意她的學習狀況，身邊有親人照應她的感覺真好。

溪州青農會長鄭紫彤發起愛心便當製作活動，今10多名青農到鄉農會，分工合作從準備食材、烹飪到分裝便當，把新鮮在地農產品化為一道道佳餚，裝進便當盒交給各村村長熱騰騰送到長者家中。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，農業不只是生產，更承載著土地、人情與社區連結，溪州青農希望透過送餐活動，由村長協助送到各社區的長者家中，送餐也順便陪伴聊天，讓平時生活較為孤單的獨居長者享用溪州特有農產品製作的餐食，也知道社會仍有人關心他們。

彰化縣溪州青農使用溪州鄉農作物為獨居長者烹飪餐盒。圖／溪州鄉農會提供
彰化縣溪州青農使用溪州鄉農作物為獨居長者烹飪餐盒。圖／溪州鄉農會提供

彰化 農會

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