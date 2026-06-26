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彰化畜牧糞尿變綠電產業鏈 福寶生質能中心揭幕拚280萬度綠電

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福寶生質能資源處理中心今天啟用，每日可處理畜牧糞尿約660立方公尺。圖／業者提供
彰化福寶生質能資源處理中心今天啟用，每日可處理畜牧糞尿約660立方公尺。圖／業者提供

彰化2022年在酪農業密集的福興鄉查獲19家畜牧場涉嫌利用暗管偷排廢水案件，經司法認罪協商後，促成業者投入2.56億元設置畜牧糞尿集中處理設施，其中「福寶生質能資源處理中心」今啟用。彰化環保局指出，年底前全縣將有6座集中處理場營運，可處理26家畜牧場、約2.6萬頭牛豬產生的糞尿及廢水，規模為全國最大。

由濎天環能公司設置的福寶中心，每日可處理畜牧糞尿約660立方公尺，透過厭氧消化產生沼氣並進行發電，年發電量預估約280萬度綠電，同時可減少約1327公噸二氧化碳排放，相當於超過6萬棵樹一年的碳吸存效益。

環境部次長葉俊宏今天出席也表示，2008年赴歐洲考察時曾見到類似沼氣利用技術，當時多用於牛糞厭氧發酵產生熱能供應住戶暖氣。相較之下，國內近年技術已升級為「UASB上流式厭氧發酵」系統，較傳統三段式處理效率更高，並改善沼氣脫硫技術，使發電機組運作更穩定、設備腐蝕問題明顯降低。

他指出，傳統系統常因汙泥堆積影響發酵效率，新技術可有效排泥並維持穩定運轉；產生的沼液與沼渣後續可用於養藻或農地施肥，強化資源循環利用。

彰化縣共有595家畜牧場，畜牧廢水長期為環保治理重點，環保局2022年監測發現福興鄉多處畜牧場出現異常且高度相似的污染波動，進一步追查發現多家業者使用同一設備商提供的定時裝置操控暗管繞流，在特定時段偷排未處理廢水。

專案小組隨後結合檢警調及稅務單位，透過科技蒐證與金流追查擴大偵辦，最終查獲19家畜牧場涉案，並查出設備商長期協助規避查緝，法院審理後判處主嫌6年以上有期徒刑。

環保局表示，除依法究責外，也與彰化地檢署合作推動改善機制，將汙染改善計畫納入認罪協商及緩起訴條件，引導業者將罰金與訴訟成本投入汙染防治，促成民間投入2.56億元興建集中處理設施。

環保局長江培根指出，集中處理場可透過專業化操作提升效率，並以厭氧發酵產生沼氣發電，提高資源循環效益，也有助於後續管理，但仍面臨建置成本高、用地取得等挑戰。福興鄉另一處處理場預計年底也能啟用，預計全縣將有6座集中處理場投入運作，處理量能居全國之冠。

彰化福寶生質能資源處理中心今天啟用，每日可處理畜牧糞尿約660立方公尺，透過厭氧消化產生沼氣並進行發電。圖／業者提供
彰化福寶生質能資源處理中心今天啟用，每日可處理畜牧糞尿約660立方公尺，透過厭氧消化產生沼氣並進行發電。圖／業者提供

彰化福寶生質能資源處理中心讓沼液於生態養藻池內飼養藻類，可供應養殖業利用，實現資源循環利用。圖／業者提供
彰化福寶生質能資源處理中心讓沼液於生態養藻池內飼養藻類，可供應養殖業利用，實現資源循環利用。圖／業者提供

彰化 綠電 環保局

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