影／連日豪雨重創各地 盧秀燕籲市民勿掉以輕心

台中市長盧秀燕今天前往五張犁抽水站視察整備情形表示，雖然台中昨天受雨勢影響相對較小，但擔心市民因此掉以輕心，呼籲民眾持續提高警覺，做好防汛準備。

盧秀燕指出，台中市政府昨天已啟動三級應變機制，相關局處人員24小時輪值，密切監測雨量變化，並提前部署各項防汛措施。

她表示，昨天全市五座抽水站中有一座啟動運作，經實地視察後，已要求各抽水站務必在關鍵時刻發揮功能，因此今天進一步加強整備工作，強調「有備無患」，提醒市民在氣象署解除警戒前切勿鬆懈。

盧秀燕說，受強烈雷雨胞影響，北部及南部多地陸續傳出淹水災情，屏東市也有大範圍積水，台南及高雄災情同樣明顯。

她指出，目前雨區有逐漸往中部移動趨勢，新竹今天下午已宣布停班停課，研判中部地區可能稍晚受到影響，市府將持續掌握天候變化，隨時因應。