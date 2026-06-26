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台中風雨不大…盧秀燕視察抽水站 提醒市民切勿掉以輕心

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）視察抽水站，表示目前台中天氣相對穩定，但不可以掉以輕心，中央氣象署解除警報前，都要嚴加戒備。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）視察抽水站，表示目前台中天氣相對穩定，但不可以掉以輕心，中央氣象署解除警報前，都要嚴加戒備。記者陳敬丰／攝影

米克拉颱風外圍環流影響台灣，北部、南部各區下起豪雨，台中市雨勢不算太大，目前暫無傳出嚴重災情，市長盧秀燕今天中午視察抽水站，她表示雨區有逐漸往台灣中部移動的趨勢，市民不要覺得台中天氣相對穩定就掉以輕心，除非中央氣象署解除警報，不然都要提高戒備。

盧秀燕今天下午原訂接待國民黨立委、雲林縣長參選人張嘉郡參訪台中綠美圖，受到各地水災影響，臨時取消，盧改為中午12時40分到烏日區五張犁抽水站視察整備情形。

盧秀燕表示，這一波颱風外圍環流非常強烈，雙北地區、屏東、台南、高雄水災都相當嚴重，而且雨區有往台灣中部移動的趨勢，今天新竹縣市已經受到影響，下午將停班停課，中部地區也許會稍晚一點，但她擔心市民看到昨天天氣相對穩定，就掉以輕心。

盧秀燕強調，還是要加強戒備，昨天啟動三級應變，市府相關局處公務員要24小時輪值，注意雨量、準備防汛，若發現狀況較嚴重的地區，必須通知民眾及早撤離；事實上台中昨天部分地區雨也不小，中興抽水站就因為水位到達標準而啟動，今天天氣較穩定，還是要再檢查一遍。

水利局長范世億說明，根據中央氣象署的資料，今天上午8時到晚上8時降雨趨勢以南部為主，北部較少，中部則是下午會多一些，大概在下午4時許雨量較多，明天就會趨緩；目前各公所沙包準備充分，供民眾領取，市府也根據氣象資料，昨晚8時起在6個區域布設10台抽水機，已全數設置完畢。

盧秀燕 台中 張嘉郡

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