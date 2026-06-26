115年南投縣咖啡評鑑圓滿落幕 森悅高峰咖啡莊園 勇奪雙特等獎

由南投縣政府主辦、台灣咖啡品質研究策進協會承辦的「115年南投縣咖啡評鑑」圓滿落幕，「森悅高峰咖啡莊園」勇奪雙特等獎，最為亮眼，買家熱烈競標，生豆媒合創佳績。

今年共有來自國姓、埔里、魚池、仁愛、信義、水里、中寮、竹山等主要咖啡產區的56支優質咖啡作品參與評選，分別為水洗組15支、其他處理組26支及藝伎組15支，充分展現南投精品咖啡多元且鮮明的風土特色。

本屆評鑑由專業評審團依據臺灣咖啡分類分級系統(TCAGs)及國際精品咖啡杯測標準進行評選，從香氣、酸質、甜感、口感、餘韻及整體平衡等面向綜合評分，選出各組特等獎、頭等獎、金質獎及銀質獎得主。

評鑑結果，「森悅高峰咖啡莊園」表現最為亮眼，勇奪水洗組與其他處理組雙料特等獎，成為本屆最大贏家；「向陽台灣咖啡」則同時獲得水洗組頭等獎、其他處理組頭等獎，並拿下藝伎組特等獎，展現卓越且穩定的品質實力。

此外，本屆共有28支咖啡獲得TCAGs優選等級及80分以上精品獎肯定，其中水洗組6支、其他處理組15支、藝伎組7支，多件作品獲得評審一致好評，顯示南投咖啡產區在栽培管理、後製處理與品質穩定度上的優異成果。

頒獎典禮後舉辦的生豆媒合會，成為活動另一波高潮，吸引眾多買家、業者及咖啡品牌到場參與。透過兩輪杯測媒合，本屆精品獎及各獎項得獎生豆認購反應熱烈，各組生豆採購卡開放索取即被橫掃一空。

其中，三組特等獎及藝伎組頭等獎等4支頂尖咖啡採競標方式辦理，共吸引20組次買家參與投標，包含水洗組特等獎7家、其他處理組特等獎5家、藝伎組特等獎3家及藝伎組頭等獎5家買家競逐。

最終由日出印象以3萬500元標得森悅高峰咖啡莊園藝伎組頭等獎；mojocoffee以5萬元標得向陽台灣咖啡藝伎組特等獎；仁愛鄉農會以6萬元標得森悅高峰咖啡莊園水洗組特等獎；迎芳咖啡則以7萬88元標得森悅高峰咖啡莊園其他處理組特等獎，創下本次競標最高成交金額。

南投縣政府表示，咖啡評鑑不僅是品質競賽，更是建立產區標竿的重要機制。透過專業評鑑制度及生豆媒合平台，讓優質莊園與市場直接接軌，鼓勵農友持續精進栽培管理與後製技術，提升產業整體競爭力，同時讓更多消費者認識來自南投產區的精品咖啡。

從評鑑成績獲得肯定，到媒合搶購與競價投標的熱烈反應，展現媒合會對南投精品咖啡逐步打開市場青睞度的推波助瀾，也反映產區品牌價值與商業潛力持續提升，彰顯產區品牌經營成果。