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115年南投縣咖啡評鑑圓滿落幕 森悅高峰咖啡莊園 勇奪雙特等獎

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
本屆評鑑由專業評審團依據臺灣咖啡分類分級系統及國際精品咖啡杯測標準進行評選。南投縣政府提供
本屆評鑑由專業評審團依據臺灣咖啡分類分級系統及國際精品咖啡杯測標準進行評選。南投縣政府提供

南投縣政府主辦、台灣咖啡品質研究策進協會承辦的「115年南投縣咖啡評鑑」圓滿落幕，「森悅高峰咖啡莊園」勇奪雙特等獎，最為亮眼，買家熱烈競標，生豆媒合創佳績。

今年共有來自國姓、埔里、魚池、仁愛、信義、水里、中寮、竹山等主要咖啡產區的56支優質咖啡作品參與評選，分別為水洗組15支、其他處理組26支及藝伎組15支，充分展現南投精品咖啡多元且鮮明的風土特色。　

本屆評鑑由專業評審團依據臺灣咖啡分類分級系統(TCAGs)及國際精品咖啡杯測標準進行評選，從香氣、酸質、甜感、口感、餘韻及整體平衡等面向綜合評分，選出各組特等獎、頭等獎、金質獎及銀質獎得主。

評鑑結果，「森悅高峰咖啡莊園」表現最為亮眼，勇奪水洗組與其他處理組雙料特等獎，成為本屆最大贏家；「向陽台灣咖啡」則同時獲得水洗組頭等獎、其他處理組頭等獎，並拿下藝伎組特等獎，展現卓越且穩定的品質實力。

此外，本屆共有28支咖啡獲得TCAGs優選等級及80分以上精品獎肯定，其中水洗組6支、其他處理組15支、藝伎組7支，多件作品獲得評審一致好評，顯示南投咖啡產區在栽培管理、後製處理與品質穩定度上的優異成果。　

頒獎典禮後舉辦的生豆媒合會，成為活動另一波高潮，吸引眾多買家、業者及咖啡品牌到場參與。透過兩輪杯測媒合，本屆精品獎及各獎項得獎生豆認購反應熱烈，各組生豆採購卡開放索取即被橫掃一空。

其中，三組特等獎及藝伎組頭等獎等4支頂尖咖啡採競標方式辦理，共吸引20組次買家參與投標，包含水洗組特等獎7家、其他處理組特等獎5家、藝伎組特等獎3家及藝伎組頭等獎5家買家競逐。

最終由日出印象以3萬500元標得森悅高峰咖啡莊園藝伎組頭等獎；mojocoffee以5萬元標得向陽台灣咖啡藝伎組特等獎；仁愛鄉農會以6萬元標得森悅高峰咖啡莊園水洗組特等獎；迎芳咖啡則以7萬88元標得森悅高峰咖啡莊園其他處理組特等獎，創下本次競標最高成交金額。　

南投縣政府表示，咖啡評鑑不僅是品質競賽，更是建立產區標竿的重要機制。透過專業評鑑制度及生豆媒合平台，讓優質莊園與市場直接接軌，鼓勵農友持續精進栽培管理與後製技術，提升產業整體競爭力，同時讓更多消費者認識來自南投產區的精品咖啡。

從評鑑成績獲得肯定，到媒合搶購與競價投標的熱烈反應，展現媒合會對南投精品咖啡逐步打開市場青睞度的推波助瀾，也反映產區品牌價值與商業潛力持續提升，彰顯產區品牌經營成果。

由南投縣政府主辦、台灣咖啡品質研究策進協會承辦的「115年南投縣咖啡評鑑」圓滿落幕。南投縣政府提供
由南投縣政府主辦、台灣咖啡品質研究策進協會承辦的「115年南投縣咖啡評鑑」圓滿落幕。南投縣政府提供

南投 南投縣 咖啡

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