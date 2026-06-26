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從燙手山芋變綠色資產 南投焚化底渣走向產品化 開創循環新商機

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣推動焚化再生粒料循環利用，獲環境部焚化再生粒料再利用管理評鑑優等獎。圖／南投縣政府提供
南投縣推動焚化再生粒料循環利用，獲環境部焚化再生粒料再利用管理評鑑優等獎。圖／南投縣政府提供

南投縣推動焚化再生粒料循環利用成果再獲中央肯定，114年度榮獲環境部焚化再生粒料再利用管理評鑑優等獎。縣府近年從底渣去化轉向產品化發展，並開放民間工程使用、規畫建立認證制度，盼打造循環經濟與低碳發展新模式。

南投縣沒有焚化爐，每年約有5萬至6萬公噸垃圾送往外縣市焚化，焚化後產生約1.5萬至2萬公噸底渣再運回縣內處理，去化一直是縣府的重要課題。

環保局表示，縣府2018年訂定焚化再生粒料使用要點，原本僅限公共工程使用，近年修訂規定，開放民間工程也能採用，增加再生粒料用途與使用量，讓循環材料從公共工程延伸至民間市場。

除擴大使用範圍，縣府近年也推動再生粒料產品化，應用於水泥製品、重力磚等建材，讓再生粒料從廢棄物轉變為可利用的建材，提高附加價值，也有助減輕底渣去化壓力。

南投在焚化再生粒料管理上的努力，也獲中央肯定，114年度再度榮獲環境部焚化再生粒料再利用管理評鑑「優等獎」，並於6月24日接受頒獎，展現資源循環與制度管理成果。

為提升市場信任度，環保局同步規畫建立混凝土預拌廠認證制度，透過品質管理機制，提升再生粒料穩定性與一致性，增加工程及建材業者採用意願，進一步擴大循環材料應用。

縣府結合低碳政策，辦理溫室氣體盤查及碳足跡查證宣導，並輔導加工廠取得綠建材標章、溫室氣體及碳足跡查證，已有縣內業者完成相關認證，展現地方產業朝綠色製造與永續發展邁進。

環保局長李易書表示，再生粒料不只是廢棄資源再利用，更是循環經濟與地方產業升級的重要一環。未來將持續推動產品化、預拌廠認證及低碳管理，擴大循環材料應用，讓循環經濟真正落實於公共建設及產業發展。

南投垃圾委由外縣市焚化爐協助，底渣用於道路施工。本報資料照片
南投垃圾委由外縣市焚化爐協助，底渣用於道路施工。本報資料照片

南投 焚化爐 環保局

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