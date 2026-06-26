彰化高齡人口逾2成 彰化市2.5億長照衛福大樓今動工

彰化縣邁入高齡社會，65歲以上人口已占全縣20.7%，彰化市老年人口比例更達20.9%。彰化縣府目前已布建52處長照據點；彰化市長照創新綜合型多功能衛福大樓新建工程今天動土，將設有公設民營托嬰中心、日間照顧中心及失智據點，還有不老健身房及心理衛生中心，預計於2028年完工。

彰化縣長王惠美表示，本工程為地下1層、地上4層的複合式長照衛福大樓，建築面積約1130坪，中央補助9795萬6000元，縣府自籌1億5181萬多元，總經費共2億4977萬多元。大樓從嬰幼兒、長者到身心障礙者，完整涵蓋各年齡層的照顧需求。

大樓地下1樓為停車場及機房；1樓設置公設民營托嬰中心，可收托60名嬰幼兒；2樓為輔具資源中心，提供身心障礙者輔具評估及租借；3樓設置日間照顧中心及失智據點，由老五老基金會團隊提供60名日照及20名失智長者照顧服務；4樓則規劃不老健身房及心理衛生中心，提供健康促進、運動及心理支持服務。

王惠美指出，縣府目前已在全縣布建52處長照據點，其中41案已完工、5案完成決標即將開工、6案施工中，持續朝衛福部「一學區一日照」目標推進。此外，彰化首創全國「老幼共融」長照衛福大樓，目前共規劃18案，二林、芳苑、竹塘、大城、員林及北斗等地已陸續啟用，希望透過整合式照顧，減輕家庭照顧壓力，讓年輕人安心工作、長者在地安養。

衛福部長照司副司長吳希文表示，彰化縣在縣府團隊推動下，縣內ABC級長照據點已約800處，服務涵蓋率高於全國平均，期盼中央與地方持續合作推動長照3.0及老幼福利政策，營造更完善的高齡友善生活環境。

彰化市長照創新綜合型多功能衛福大樓新建工程今天動土，將設有公設民營托嬰中心、日間照顧中心及失智據點，還有不老健身房及心理衛生中心，預計於2028年完工。記者林敬家／攝影