花100元就有機會開走雙B 南投祭1300萬元好康拚觀光人氣

南投縣政府推出「南投旅遊好康月」，自6月19日至10月31日祭出總價值1300萬元獎勵方案，最大獎為Benz、BMW電動車各1輛，民眾在南投合法店家消費滿100元即可登錄抽獎。縣府並結合永續旅遊、合法旅宿及大型活動加碼優惠，盼吸引更多旅客深入南投，帶動觀光與地方消費。

南投縣政府觀光處長陳志賢與南投縣觀光產業聯盟協會理事長茆晉𣉚、縣議員林儒暘、簡千翔等人今天共同宣布活動啟動，邀請國內外旅客走進南投，體驗南投的觀光魅力。

陳志賢表示，消費滿百即抽大獎、支持永續再加碼，凡於南投縣合法店家單筆消費滿100元，即可至活動網站登錄發票取得1張抽獎券，消費金額愈高，中獎機會愈高，例如單筆消費5萬元即可獲得500張抽獎券。

今年最大獎是Benz及BMW電動車各1輛，另有iPhone 17、漢來日月行館、雲品溫泉酒店、力麗溫德姆住宿券，以及「南投五大民宿35夜大滿貫金鑰」等豐富獎項。縣府指出，97%的獎品都是南投在地特色產品，藉由活動提升地方商機，也讓旅客把南投特色帶回家。

配合永續旅遊趨勢，今年也推出加碼機制，民眾至永續店家、合法旅宿，以及巧克力咖啡節、世界茶業博覽會等指定活動消費，都可增加抽獎機會；其中永續店家消費還可享抽獎券加倍，並參加永續專區專屬抽獎，鼓勵民眾以實際消費支持低碳旅遊。

縣府也推出旅行社團體旅遊獎勵。旅行社若規劃低碳、淨零遊程，安排合法住宿，或取得第三方公證及國際認證的減碳、淨零遊程證明，可依規定提高競賽積分，增加獲獎機會；住宿南投的旅行團還可加碼抽體驗券，鼓勵旅行社設計深度旅遊行程，延長旅客停留時間。

陳志賢說表示，南投巧克力咖啡節進入最後一個周末，接續還有「南投旅遊百K暨小鎮漫遊嘉年華」、「南投星空季」、「南投溫泉季」、「日月潭國際萬人泳渡」及「南投世界茶業博覽會」等大型活動接力登場，縣府邀請旅客多搭乘大眾運輸或騎乘自行車，以低碳方式探索山林、生態與人文之美，在參與各項活動之餘，也有機會把雙B電動車等大獎帶回家。