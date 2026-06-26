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開店三十年 新光三越宣布台南中山店10月底結束營運
新光三越宣布，基於未來發展的策略考量，台南中山店於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底結束營業。後續將由台南新天地與台南小北門店，持續服務台南民眾。
台南中山店是新光三越第四家分店，自1996年開幕以來，陪伴台南顧客共同走過30年，但隨著台南其他商圈崛起、消費動線轉移，加上建物老舊使翻新程度受限，近年經營環境面臨考驗，日前結束營業的消息也從專櫃、櫃姐流出，台南地方社群也有許多討論，但新光三越則仍低調沒有證實。
而日前網路上更流出一份該棟大樓的「未來轉型改造藍圖」，內容顯示新光三越撤出後，原址將由台茂購物中心與國際連鎖飯店進駐接手。
新光三越今日證實台南中山店要結束營業，衷心感謝一路以來攜手同行的每一位顧客、合作夥伴和同仁，讓新光三越得以深耕府城，與大台南市民共同累積30年珍貴而美好的生活記憶。
新光三越也說，近年持續投資台灣市場，2023年推出Diamond Towers台北忠孝店，2025年台南小北門店開幕，2026年也積極籌備新商場準備亮相。未來新光三越將持續布局全台，致力於為人們帶來更美好的生活體驗。
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