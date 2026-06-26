快訊

扯鈴教練當共諜判關10年半定讞！郭書瑤弟替大陸發展組織3年刑被撤銷

趁現在快買！蘋果14款產品沒漲價iPhone 17、Apple Watch、AirPods逃過一劫

重磅！新光三越宣布台南中山店10月熄燈…傳原址將大變身

聽新聞
0:00 / 0:00

開店三十年 新光三越宣布台南中山店10月底結束營運

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
開業近30年的新光三越台南中山店，今年10月將熄燈。圖／摘自google map
開業近30年的新光三越台南中山店，今年10月將熄燈。圖／摘自google map

新光三越宣布，基於未來發展的策略考量，台南中山店於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底結束營業。後續將由台南新天地與台南小北門店，持續服務台南民眾。

台南中山店是新光三越第四家分店，自1996年開幕以來，陪伴台南顧客共同走過30年，但隨著台南其他商圈崛起、消費動線轉移，加上建物老舊使翻新程度受限，近年經營環境面臨考驗，日前結束營業的消息也從專櫃、櫃姐流出，台南地方社群也有許多討論，但新光三越則仍低調沒有證實。

而日前網路上更流出一份該棟大樓的「未來轉型改造藍圖」，內容顯示新光三越撤出後，原址將由台茂購物中心與國際連鎖飯店進駐接手。

新光三越今日證實台南中山店要結束營業，衷心感謝一路以來攜手同行的每一位顧客、合作夥伴和同仁，讓新光三越得以深耕府城，與大台南市民共同累積30年珍貴而美好的生活記憶。

新光三越也說，近年持續投資台灣市場，2023年推出Diamond Towers台北忠孝店，2025年台南小北門店開幕，2026年也積極籌備新商場準備亮相。未來新光三越將持續布局全台，致力於為人們帶來更美好的生活體驗。

台南 新光三越

延伸閱讀

開業30年的新光三越台南中山店傳10月熄燈 百貨回應：本周對外說明

北車商場完成議約程序 台鐵估月底與新光三越簽約

新光南西店B1F大升級！品牌數增五成、鎖定年輕潮流族群

新光三越台北南西一館B1新改裝 品牌數擴增40家4大潮飲齊聚

相關新聞

開店三十年 新光三越宣布台南中山店10月底結束營運

新光三越宣布，基於未來發展的策略考量，台南中山店於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底結束營業。後續將由台南新天地與台南小北門店，持續服務台南民眾。

買氣急凍 台中桃園預售屋 打折求售

台中、桃園房市買氣急凍，根據市調統計，台中今年四月，預售案場八成「掛蛋」。兩地都有建商祭出退價差、打折突圍。其中，台中蛋黃區建案採購客「買貴退差價」，最高退六百萬最震撼；另有建商送百萬裝潢，甚至總價打八折，絞盡腦汁刺激買氣。

全線復駛 台鐵集集線 鐵道迷搶搭

台鐵集集支線歷經近五年停駛與修復工程，昨正式恢復二水至車埕全線通車，彩繪列車重新駛入山城，吸引大批鐵道迷、遊客及地方民眾到場見證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。