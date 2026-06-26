買氣急凍 台中桃園預售屋 打折求售

台中、桃園房市買氣急凍，根據市調統計，台中今年四月，預售案場八成「掛蛋」。兩地都有建商祭出退價差、打折突圍。其中，台中蛋黃區建案採購客「買貴退差價」，最高退六百萬最震撼；另有建商送百萬裝潢，甚至總價打八折，絞盡腦汁刺激買氣。

根據內政部實價登錄與最新市調，大台中今年前四月累計推案金額約八百六十八億元，創近七年新低。今年四月，共八百一十六個預售建案在售，全月僅交易三百六十六戶，且高度集中在單一建案，預售案高達八成銷售掛蛋。

明年第二季交屋的水湳單元八指標預售案，祭出「買貴退差價」，其中最高可退已購戶約六百萬元。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，台中市中心蛋黃區吹降價風，水湳新案退差價達數百萬，震撼房市。也有建商送百萬精裝修，提高CP值搶市；十三、十四期重劃區也有建商推出「早鳥價」宣稱打八折，單坪低於區域房價十幾萬等措施救市，盼刺激買氣。

買氣急凍，除了建商停售或緩推建案，也波及代銷提早結案、房仲縮減家數因應；代銷業者坦言，現在來客戶少，「只要來客敢開，價格不要太離譜，都願意幫忙跟建商磨」。

桃園平鎮南勢重劃區預售案也傳出降價，甚至退還已購戶每戶約一百卅萬元價差，引發市場關注。桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世指出，此案位在商業區，透過容積移轉與開放空間獎勵提高開發量體，土地成本相對較低，個案難以代表整體趨勢。

周鑫世表示，目前房市低迷，沿海、草漯重劃區及大園客運園區幾乎無買氣，青埔、龜山等熱區成交量放緩，大型建案每月僅零星成交。市場原期待政策鬆綁未果，在貸款管制與資金壓力未解下，觀望氛圍濃厚，短期恐難回溫。

住商不動產台中區協理賴萬表示，對於真正想要買屋的購屋人來說，這段時間確實可參考，不過相較於最低利率時機，目前普遍都超過百分之二點五，購屋人要特別注意房貸負擔，同時許多看似無痛換屋的民眾，恐怕要留意新屋的管理費與房屋稅，遠遠超出老房子，要打好算盤。