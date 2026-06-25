台中逢甲大雨驚見街道變「牛奶鍋」 環保局揪出禍首了

台中市區在上午11時許，下起傾盆大雨，有網友拍下西屯區逢甲商圈至善路街道上在大雨中湧現大量泡沫，引發網友熱議，稱「下雨泡泡浴刷地」、「台中進化到泡泡浴了」，還幫忙打歌「全都是泡沫」。中市環保局說，經查為某社區大樓消防設備故障，導致消防原液外洩流入地面，社區第一時間已關閉設備並報修。

網友st_.913在threads上PO文、影片，並表示，只見馬路湧現大量白色泡泡，由於當時正在下雨，網友調侃，「台中遙遙領先，台北還在泡泥水浴，台中已經進化到泡泡泡浴了」、「台北是味噌鍋底、台中是牛奶鍋嗎？」

台中市環保局說明，獲報後隨即派員稽查，確認起因為至善路某社區大樓因消防設備故障，導致消防原液外洩流入地面，因正逢大雨沖刷，人員趕至現場已無白色泡沫，該社區第一時間已關閉設備並報修。環保局除加強法令宣導，也要求社區妥善防範，避免類似情事再發生。