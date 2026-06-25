「南投最富村」秘密曝光！36人小村所得打趴全縣村里 還擠進全國前16

南投縣仁愛鄉榮興村是全國人口最少的村，全村僅36人，但該村在2023年所得統計中，竟是南投縣最有錢的村里，且位列全國中位數排名第16名，引發討論。經查，原來是當地該年度僅1戶需繳稅，單戶年度收入使得該村成為大黑馬。

「哪『里』最有錢－台灣所得地圖」網站（http://taxmap.bobochen.dev），根據財政部財政資訊中心、內政部國土測繪中心、OpenStreetMap 路網等資料，以村里為單位，呈現2012到2023年綜合所得稅統計，近日意外引發網友關注討論。

其中，新竹市東區關新里在2023年度，以全里中位數所得347.6萬元，是全新竹市之冠，更稱霸全台，不過該里就位在新竹科學園區區域內，有此數據著實不意外。而最讓人跌破眼鏡，反而是位在南投縣的「全台最小村」仁愛鄉榮興村。

仁愛鄉榮興村位居台8線中橫公路，為縣境最邊陲的聚落，當地產高山茶、蜜蘋果，但因地處偏遠，交通不便，人口稀少，上月底統計，全村僅剩36人，全台人口最少堪稱「全台最小村」，但2023年全村所得卻稱霸全縣成「南投最富村」。

根據「台灣所得地圖」網站統計，南投仁愛榮興村在2023年度，全村中位數所得140萬元，排名全南投縣第一，是全縣最有錢的村里，甚至在全國7747個村里中，位列全國中位數排名第16名，也是南投縣內唯一擠進前100名的村里。

而榮興村的超猛所得數字及排名也引發網友討論，經細查才發現真相竟是，該村因人口稀少、戶數也不多，2023年僅有1戶需申報繳稅，使得該戶全年所得就是全村中位數所得，且因其所得不低，便僅憑一戶之力，意外讓該村成為大黑馬。