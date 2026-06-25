防米克拉外圍強降雨！ 緊隨高屏後台中宣布開設水災三級應變中心

受到颱風米克拉外圍環流牽引西南風及鋒面影響，中央氣象署示警台中地區今明兩天極易出現短延時強降雨；繼高雄、屏東之後，台中市水利局下午4時緊急宣布正式開設「水災三級應變中心」，全面啟動防汛人員24小時輪值進駐；將嚴密監控各區雨量與即時水情，機動調度防汛人力與機具，全力面對強降雨可能帶來的災害風險。

台中市水利局表示，三級應變中心開設後，防汛人員將全天候掌握氣象署最新情資，並與各區公所保持緊密聯繫；目前轄內中興、五張犁、后溪底、車籠埤及湖日等5座大型抽水站均已全數完成防汛整備，站內的抽水機組、發電設備及附屬設施經測試皆運作正常，一遇積淹水災情可立即投入抽排作業。

為協助市民對抗暴雨，市府目前已備妥2萬包沙包、448片防水擋板及各項防汛物資；水利局已於今日下午2時，緊急通知各區公所配合辦理沙包發放作業，凡居住於低窪地區或有防淹需求的市民，即刻起可就近向所在地區公所洽詢領取，提早做好自主防淹準備。

市府並強調，台中市近年積極導入科技防災，目前已在全市建置超過1000部水情監測設備，涵蓋路面淹水感測器、水位站及CCTV監視系統，將透過「智慧防汛系統」輔助監控，將第一手雨量與道路積淹水畫面即時傳回指揮中心。此外，每逢大雨常受關注的柳川親水水岸，目前也已導入先進的「AI人形辨識技術」，一旦現場水位達到警戒值，系統就會自動發送警示訊息。

水利局呼籲，市民外出應格外留意雷擊、強陣風及突發性大雨，行經積水路段務必減速慢行，切勿冒險涉水；山區、河川及溪流周邊極易發生落石、坍方或溪水暴漲，請民眾避免前往活動。同時建議民眾可趁雨勢稍歇空檔，自主清理住家周邊的排水孔及側溝雜物，並下載「台中水情」APP即時掌握最新水情。若不幸遭遇淹水或水利設施受損災情，請立即撥打119或1999市民專線通報。

防米克拉外圍強降雨！台中市落實各項防救災機具與人力盤點。圖／台中市水利局提供