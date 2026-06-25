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彰化田中鎮長照衛福大樓6.6億元 新建工程7月招標拚縣長卸任前動土

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中長照衛福大樓就蓋在田中警分局旁，興建工程預定7月上網招標。本報資料照片
彰化縣田中長照衛福大樓就蓋在田中警分局旁，興建工程預定7月上網招標。本報資料照片

彰化縣推動一鄉鎮市一長照衛福大樓，田中鎮長照衛福大樓原規畫在市中心，遭民眾反對，遷址到田中警分局辦公園區旁公有地，縣政府預定7月初招標，趕在縣長王惠美卸任前舉行新建工程動土典禮。

彰化縣八大生活圈的行政中心彰化市、員林市、鹿港鎮、北斗鎮、溪湖鎮、二林鎮，各自長照衛福大樓先後完工啟用，和美鎮動土興建中，預計2028年竣工，田中鎮雖是田中生活圈的行政中心，卻因原規畫地點招致民眾反對，甚至成為本屆鎮長選舉攻防議題，贊成與田中鎮第一市場合建的鎮長落選，田中鎮長照衛福大樓即遷往田中警分局旁公有地，緊鄰田中工業區。

經過地目變更、細部規畫設計審查等程序，縣政府準備田中鎮長照衛福大樓招標文件，預定7月初上網。工務處今表示，招標金額約6.6億元，將興建面積約3千坪的四層樓建物，一樓規畫作為日照中心、失智據點，二、三樓為150床的長照住宿型長照機構，四樓作為兒少安置機構、兒少團體家屋、社福及婦女中心；縣政府有信心順利發包，可望趕在縣長王惠美缷任前舉辦動土新建典禮。

縣政府優先照顧偏鄉，西南角四鄉鎮長照衛福大樓建置最周全，二林、芳苑、竹塘、大城均啟用並服務民眾，北斗區四鄉鎮也一鄉鎮一長照（日照）衛福大樓，反而彰化區生活圈唯有彰化市有長照衛福大樓，同一生活圈的花壇、芬園被評估距離彰化市不遠，交通較方便且民間長照機構較多，因此設置日照、不老健身房而沒長照中心。

彰化縣 長照 王惠美

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