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不只修林道！人倫林道打造「會呼吸擋土牆」 勇奪工程獎

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為提升人倫林道安全性，林保署南投分署使用國產材與鋼構材料打造木鐵共構會呼吸的擋土牆，並以級配材料取代混凝土，大幅降低碳排放，獲優良農業建設工程獎肯定。圖／林保署南投分署提供
為提升人倫林道安全性，林保署南投分署使用國產材與鋼構材料打造木鐵共構會呼吸的擋土牆，並以級配材料取代混凝土，大幅降低碳排放，獲優良農業建設工程獎肯定。圖／林保署南投分署提供

南投信義人倫林道是攀登西巒大山的重要聯外道路，為提升道路安全性，林保署南投分署投入修復整治，工程使用國產材與鋼構材料打造木鐵共構會呼吸的擋土牆，並以級配材料取代混凝土，大幅降低碳排放，獲優良農業建設工程獎肯定。

林業保育署南投分署指出，過去伐木發達，當時政府興設人倫林道運輸，隨時代變遷，如今成為攀登西巒大山的重要聯外道路，但因位居山區易受災，加上年代久遠，為提升其道路安全性，2年前投入修復整治，逐年編列預算改善危險路段。

為友善生態，「人倫林道18K至21K林道修復及邊坡處理工程」使用國產材與鋼構材料打造「木鐵共構會呼吸的擋土牆」，且大量採用級配材料取代混凝土的高透水鋪面手法，大幅降低碳排放，達成森林永續經營網絡，並提升林務職業安全。

該分署表示，工程著重現地取材與保護自然棲地，為此捨棄混凝土，透過國產材與簡易鋼構施設擋土設施，成本低又好維護；路面採用級配材料，新設靜水池則改採木構及土包袋雙類型工法，可避免野生動物受困，兼具林業安全與環境永續。

此外，為降低對生態與棲地的干擾，工程施作盡量避開在野生動物活動高峰的晨昏時段，減少對動物的直接干擾；施工期間產生的垃圾、廚餘及廢棄物嚴禁就地焚燒或掩埋，必須統一集中並帶離現場工區，以避免野生動物誤食或造成傷害。

而因「人倫林道18K至21K林道修復及邊坡處理工程」創新施工技術，並將治山防災與生態永續結合，今年獲「優良農業建設工程獎」農路（林道）類第1級優等獎肯定，該分署表示，將秉持保育優先、生態共榮理念持續推動永續林業建設。

南投 林保署

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