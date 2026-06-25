不只修林道！人倫林道打造「會呼吸擋土牆」 勇奪工程獎

南投信義人倫林道是攀登西巒大山的重要聯外道路，為提升道路安全性，林保署南投分署投入修復整治，工程使用國產材與鋼構材料打造木鐵共構會呼吸的擋土牆，並以級配材料取代混凝土，大幅降低碳排放，獲優良農業建設工程獎肯定。

林業保育署南投分署指出，過去伐木發達，當時政府興設人倫林道運輸，隨時代變遷，如今成為攀登西巒大山的重要聯外道路，但因位居山區易受災，加上年代久遠，為提升其道路安全性，2年前投入修復整治，逐年編列預算改善危險路段。

為友善生態，「人倫林道18K至21K林道修復及邊坡處理工程」使用國產材與鋼構材料打造「木鐵共構會呼吸的擋土牆」，且大量採用級配材料取代混凝土的高透水鋪面手法，大幅降低碳排放，達成森林永續經營網絡，並提升林務職業安全。

該分署表示，工程著重現地取材與保護自然棲地，為此捨棄混凝土，透過國產材與簡易鋼構施設擋土設施，成本低又好維護；路面採用級配材料，新設靜水池則改採木構及土包袋雙類型工法，可避免野生動物受困，兼具林業安全與環境永續。

此外，為降低對生態與棲地的干擾，工程施作盡量避開在野生動物活動高峰的晨昏時段，減少對動物的直接干擾；施工期間產生的垃圾、廚餘及廢棄物嚴禁就地焚燒或掩埋，必須統一集中並帶離現場工區，以避免野生動物誤食或造成傷害。

而因「人倫林道18K至21K林道修復及邊坡處理工程」創新施工技術，並將治山防災與生態永續結合，今年獲「優良農業建設工程獎」農路（林道）類第1級優等獎肯定，該分署表示，將秉持保育優先、生態共榮理念持續推動永續林業建設。