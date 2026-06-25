停駛近5年！台鐵集集線浴火重生　賴清德喊「打斷手骨顛倒勇」

台鐵集集支線歷經近5年停駛與修復工程，今天恢復二水至車埕全線通車。賴清德總統出席車埕站復駛啟航典禮表示，集集線雖因邊坡崩坍受創，但後續投入整治與鐵道設施升級，讓整條鐵路更加強固，正應驗「打斷手骨顛倒勇」，盼隨著觀光鐵道重新啟動，帶動南投地方發展。交通部長陳世凱也透露，連接高鐵彰化站的台鐵田中支線，預計118年完成，未來將進一步完善南投交通路網。

集集支線2021年8月因集集段邊坡走山，造成濁水至車埕路段中斷，後續又因前瞻計畫鐵路隧道擴孔工程，導致車埕站復駛延後。經近5年施工改善後，台鐵今天舉行全線復駛典禮，吸引大批鐵道迷、遊客及地方民眾到場，共同見證彩繪列車重新駛入山城。

賴清德表示，政府2019年推動「集集支線基礎設施改善計畫」，投入35.89億元經費，原本是為提升鐵路安全，2021年遭遇豪雨造成邊坡崩坍，工程面臨更大挑戰。台鐵不僅完成災害復建，更增設沿線擋牆、防落石網，並進行隧道、月台等設施改善，讓集集支線比原先更加安全。

他指出，集集支線重新通車，不只是恢復交通功能，更代表南投觀光發展迎來新契機。感謝交通部、台鐵及中央地方各界共同努力，讓這條具有歷史意義的觀光鐵道重新串聯山城景點。

南投縣政府秘書長李良珠表示，集集支線是南投唯一的觀光鐵道，承載地方產業、生活記憶與鐵道文化，過去停駛期間對集集、水里、車埕等沿線鄉鎮觀光造成衝擊，如今全線恢復，有助帶動地方旅遊與商機。

李良珠也向中央提出交通建設需求，盼加速推動台鐵田中支線，強化南投與高鐵彰化站的連結。陳世凱回應，田中支線將盡速推動，預計於118年完工，未來通車後可串聯高鐵、台鐵既有路網，提升南投居民交通便利性，也有助觀光客進入南投。

沿線居民與商家對復駛同樣充滿期待。集集老街商家表示，過去火車停駛後，假日觀光人潮明顯減少，「以前火車到站時，整條街都是遊客，希望復駛後能讓人潮再回來。」車埕地區業者也指出，當地觀光高度依賴鐵道旅遊，列車恢復行駛後，可望帶動餐飲、伴手禮及住宿需求。

一名鐵道迷表示，集集支線不只是交通工具，更承載許多人的旅遊回憶，看到彩繪列車重新奔馳山間，「代表這條經典鐵路重新活起來。」

為迎接全線復駛，台鐵推出「集集線Q版石虎紀念車票」、「集集線一日周遊券」及多款特色商品，吸引鐵道迷收藏。地方期待，未來透過集集支線、田中支線及觀光景點整合，打造更完整的南投觀光鐵道網，帶動山城發展再升級。

集集支線復駛首日吸引大批鐵道迷與遊客到車埕站朝聖。記者黃仲裕／攝影

集集支線復駛首日吸引大批鐵道迷與遊客到車埕站朝聖。記者黃仲裕／攝影

集集支線復駛首日吸引大批鐵道迷與遊客到車埕站朝聖。記者黃仲裕／攝影

集集支線復駛首日吸引大批鐵道迷與遊客到車埕站朝聖。記者江良誠／攝影

台鐵集集支線25日恢復二水至車埕全線通車，總統賴清德在車埕站出席復駛啟航典禮，與地方民眾共同見證彩繪列車重新鳴笛出發。記者黃仲裕／攝影