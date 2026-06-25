彰化糕餅傳捷報 三和珍、台灣優格、鄭興珍獲「臺灣餅」佳作

經濟部商業發展署2026「臺灣餅」甄選結果出爐，彰化縣3家獲佳作，分別是鹿港三和珍食品行推出內餡融合香濃芋泥與鹹蛋黃的「蓮花酥」、線西台灣優格食品公司結合盲盒創意的「發發發開運麻將餅乾禮盒」，以及鹿港鄭興珍餅舖融合天然香草風味與在地食材的「香草白玉糕」。

三和珍食品行表示，獲獎作品「蓮花酥」以酷似蓮花綻放的金黃色餅皮，搭配純天然、無添加色素的獨家特製芋泥餡，並包入鹹蛋黃，呈現層次豐富的黃金組合。外皮香酥、內餡綿密，兼具視覺美感與細膩口感，充分展現傳統糕餅工藝與創新研發成果，獲得評審青睞。

台灣優格食品公司表示，得獎作品「發發發開運麻將餅乾禮盒」以「花顏草語 極致餅藝」為主題，巧妙運用麻將「紅中、綠發、白板」意象，透過全彩噴印技術呈現在香草牛奶餅乾上，並以六款隨機圖案打造盲盒驚喜體驗，讓消費者感受趣味與福氣兼具的創新台灣餅魅力。

百年老店鄭興珍餅舖第四代負責人鄭富瑋表示，此次獲獎作品「香草白玉糕」保留傳統糕餅細緻溫潤特色，融合天然香草風味與台灣在地原料，展現中西融合的新臺式糕點風貌。未來將持續深耕在地特色、推動糕餅文化教育與產品創新，展現百年品牌的文化價值與地方創生實力。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，此次3家業者獲獎，不僅展現彰化糕餅產業深厚底蘊、創新能量與精湛工藝，期盼業者持續發揮職人精神與創新實力，為彰化糕餅產業再創佳績，也歡迎民眾一起支持在地好味道，把來自彰化的幸福滋味帶回家。

鹿港三和珍食品行推出內餡融合香濃芋泥與鹹蛋黃的「蓮花酥」，獲經濟部商業發展署2026「臺灣餅」甄選佳作。圖／縣府提供

線西鄉台灣優格食品公司結合盲盒創意的「發發發開運麻將餅乾禮盒」，獲經濟部商業發展署2026「臺灣餅」甄選佳作。圖／縣府提供

鹿港鄭興珍餅舖融合天然香草風味與在地食材的「香草白玉糕」，獲經濟部商業發展署2026「臺灣餅」甄選佳作。圖／縣府提供

鹿港鄭興珍餅舖融合天然香草風味與在地食材的「香草白玉糕」，獲經濟部商業發展署2026「臺灣餅」甄選佳作。圖／縣府提供