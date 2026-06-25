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台中北屯運動中心6/26起試營運 滑冰場7月3日啟用

中央社／ 台中25日電

台中市北屯國民暨兒童運動中心將於6月26日至7月2日試營運，開放免費體驗，7月3日正式營運。其中受矚目的中部首座專業滑冰場也將於7月3日同步啟用。

斥資新台幣9億多元打造的北屯國民暨兒童運動中心將於7月3日正式營運，台中市運動局今天宣布，特別規劃明天起至7月2日進行試營運，每天上午8時至晚上8時開放滑冰場、游泳池及健身房免費體驗，邀請市民一起搶先開箱全新運動地標。

運動局表示，北屯國兒運最受矚目的是擁有中部首座專業滑冰場，昨天特別邀請台中優秀競速滑冰及冰壺選手進場測試場地，透過實際滑行及訓練，檢視冰面品質與場館設備狀況。選手們對場地品質給予高度肯定，也象徵北屯國兒運正式營運前邁入重要里程碑。

運動局長游志祥表示，北屯國兒運基地面積1.2萬平方公尺，館內最大亮點即為中部唯一符合標準規格的滑冰場，可提供競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等項目訓練與賽事使用，同時也開放一般民眾體驗冰上運動，讓冰上運動不再只是電視上的競技項目，而能真正走進市民生活。

除滑冰場，游志祥說，館內還設有游泳池、體適能中心、綜合球場及多功能教室等設施，並導入多項創新與節能設計，榮獲第32屆中華建築金石獎、2025國家卓越建設獎及台中市政府公共工程獎優等殊榮，同時取得黃金級綠建築及合格級智慧建築標章，兼具運動、休閒、永續及智慧化特色。

游志祥指出，試營運期間，B1冰上樂園每天開放4梯次體驗，每梯次除網路預約名額外，皆保留50名現場排隊名額；游泳池及健身房也備有充足體驗名額供市民參加，歡迎民眾把握試營運期間免費體驗機會。

台中 運動中心

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