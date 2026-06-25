地方民代爭取清水設「長廊式候車亭」 翻轉海線門面

台中縣市合併升格多年，公車總站雖然消失，但海線民眾的搭車需求與公車路線並未減少，但過去海線清水站、沙鹿站、大甲站等店面型公車總站，市府改以路邊站牌取代後，讓昔日總站風光「縮水」成一支冷冰冰的站牌，城鄉公共運輸設施的轉變引發基層關注，地方呼籲市府正視並改善海線重要公車節點的候車環境，目前交通局終於在清水站增設「電子站牌即時動態資訊系統」。

地方耆老回憶，合併前原台中縣各鄉鎮幾乎都設有店面型公車總站，站內座椅、廁所、售票窗口一應俱全；然而合併後，公車總站陸續被業者改作出租營業使用，台中市議員楊典忠直言，以清水站為例，行經的公車路線就超過20條，在缺乏完善候車空間下，民眾過去只能被迫擠在狹窄的人行道或路邊等車。

楊典忠指出，清水站因公車路線密集，每逢通勤尖峰時段，現場人潮擁擠，不僅候車品質低落，更夾雜著人車爭道的安全隱慮，民眾過去常需在密密麻麻的傳統站牌前，花費大量時間查詢路線與時刻表；更離譜的是，早期設置的公車到站資訊螢幕，竟然是掛設在店家的內部，只要一到非營業時間，螢幕形同虛設，對大齡長輩及外地旅客極為不便。

楊典忠邀集交通局多次現勘後，日前終於在清水站增設「電子站牌即時動態資訊系統」；同時，針對鄰近清水市場、進出使用人數眾多的「華南銀行站」，大刀闊斧改建為寬敞的「長廊式候車亭」，並貼心設置吸睛的「史努比造型公車服務鈴」，不僅能為鄉親遮陽避雨，也讓候車氛圍變得更加舒適且饒富童趣。

他並建議，未來候車亭若能適度融入清水米糕、肉圓、阿婆粉圓冰等在地老字號美食介紹，或是推廣紫雲巖、鰲峰山公園、牛罵頭文化園區、高美濕地及梧棲漁港等海線知名景點，將讓外地旅客在候車的零碎時間內，迅速認識地方特色，成為具備海線風情的新交通門面。