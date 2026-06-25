每台650萬元！彰化縣綠營議員建議32消防分隊都配置救災機器人

火災現場往往狀況不明或堆置危險物，若是鐵皮廠房則容易塌陷，危及消防員救災全，彰化縣議會民進黨黨團建議消防局增購或鼓勵民間捐贈救災機器人投入火場協同救災。消防局表示，彰化縣目前有6台救災機器人，採統籌派遣及相互支援模式運作，預定2028年再增購4台。

民進黨團指出，彰化縣近期內接連在福興鄉、鹿港鎮、大城鄉及北斗鎮接連發生鐵皮結構的工廠或倉庫火警，由於現場存放大量易燃物品，火勢蔓延迅速，高溫更造成鐵皮廠房隨時有塌陷的危險，其中在北斗汽車修配廠火警中，調度一台救災機器人投入火場，順利控制火勢，未釀成人員傷亡，建議消防局增購消防機器人，在科技與人力協同下救災，保障消防人員救災安全。

民進黨總召李俊諭、縣議員莊陞漢、賴清美、蕭文雄、周君綾、黃柏瑜、洪子騰等人，均強調培養消防人員不易，如果採購消防機器人能保障消防員的安全是很值得的，建議縣府或向中央爭取，或者鼓勵民間捐贈，增購消防器人，最好全縣32個分隊都能配置1台為目標。

消防局表示，彰化縣目前有6台救災機器人，其中第一台是民間捐贈的小型救災機器人，價位上百萬元，其餘5台的價位都需約650萬元，其中一台是縣府編列經費購置，其餘都由中央補助，火警發生時，依需要統籌派遣及相互支援模式運作

消防局指出，北斗鎮汽車修配廠火災，即由第四大隊運用救災機器人執行滅火作業，有效降低消防人員進入高風險環境的危害，展現科技救災實際成效，中央預定2028年再補助彰化縣增購4台消防機器人。

除了增購救災機器人外，民進黨團也要求添購足夠的熱影像儀及消防衣等配備。消防局表示，目前全縣32個消防分隊共配置117台熱顯像儀，平均每分隊配備2至5台，現階段配置足以滿足第一線救災需求，至於消防衣部分，目前全縣外勤651人，配置消防衣達1547套，已全面達成「1人2套」目標，且均在年限內新品，另備有245套全新備品可供即時替換。

另外，手提無線電普及率達100%，並建置4處主要中繼站、3處輔助中繼站及15部移動式中繼設備，另建置40台複式部建網路無線電系統於外勤單位，以全方位提升救災現場通訊強度與品質。

消防局強調，目前彰化縣科技救災及個人防護裝備配置充足，未來將持續爭取中央補助及縣府預算支持，後續也會依救災需要持續編列預算充實汰換。

彰化縣議會民進黨團呼籲由縣府編列預算或爭取中央補助、民間捐贈等方式，增購救災機器人，藉由科技協同救災，保障消防員安全。記者劉明岩／攝影