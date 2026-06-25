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中捷藍線BC11土建工程標三度流標 市府：6月底重新招標

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷藍線BC11土建工程標昨第三度流標，中市府捷運工程局表示，已經有1家廠商投標，但未達3家的法定門檻，市府預計6月底重新招標。模擬圖／台中市府提供
中捷藍線BC11土建工程標昨第三度流標，中市府捷運工程局表示，已經有1家廠商投標，但未達3家的法定門檻，市府預計6月底重新招標。模擬圖／台中市府提供

台中捷運藍線去年整體開工，不過實際線路的軌道土建工程至今尚未開工，市府5月底第三度上網招標BC11土建與機電工程標，預算119.5億元，僅1家廠商投標，未達法定標準，昨宣告流標。市府表示，待一周等標期過後，會在6月底重新上網招標。

藍線起自台中港，沿台灣大道由西向東穿過海線與大肚山，接到市政府、舊市區和台中火車站，全長24.78公里，共20個車站，分為8座高架車站與12座地下車站，原預定總經費1611億元，但恐追加約千億元；去年整體動工，主要是龍井機廠和機電工程，軌道土建工程尚未動工。

捷運工程局今年2月首度上網公告BC11土建及設施機電工程標，預算99.2億元，內容為台中港開始的3座高架車站，長2.49公里，由於原物料與人力成本上漲等因素，兩度流標，市府將預算調升到119.5億元，5月底第三度上網招標，昨宣告流標。

捷工局長蘇瑞文指出，原本接洽有意願投標的廠商有3家，但最後實際投標廠商僅1家，不符合最低3家的法定開標家數，因此宣告流標；捷工局昨天已經重新辦理招標，流標後等標期是7天，預計6月底重新上網招標，以求盡速開工。

捷工局表示，近期國內重大公共工程陸續開工，營建市場的人力、機具和廠商資源競爭加劇，藍線涉及土建、機電和多介面整合，工程複雜且工期長，廠商評估較謹慎；本次已經有廠商參與投標，表示市場有投標意願，捷工局會持續滾動檢討招標策略。

藍線除了BC11工程標，市府今年6月5日也上網公告招標BC12土建與設施機電工程標，內容是剩下5座高架車站，長7.86公里，預算226.3億元，7月14日截止投標。由於國際原物料成本上漲等因素，工程總經費將追加約千億元，且高架段與地下段預計分開通車。

台中捷運 台灣大道

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