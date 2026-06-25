快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

北屯國兒運中部首座專業冰場7月3日開幕 明起7天免費體驗

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
斥資逾9億新建的台中市北屯國民暨兒童運動中心，將於7月3日正式營運。圖／台中市運動局提供
斥資逾9億新建的台中市北屯國民暨兒童運動中心，將於7月3日正式營運。圖／台中市運動局提供

斥資逾9億新建的台中市北屯國民暨兒童運動中心，將於7月3日正式營運，館內設有中部首座專業滑冰場，除可供賽事使用，並開放民眾體驗冰上運動。配合開幕，運動局規劃6月26日至7月2日試營運活動，每日上午8時至晚上8時開放滑冰場、游泳池及健身房免費體驗，邀請民眾體驗全新運動地標。

北屯國兒運設有中部首座專業滑冰場，台中市運動局已邀請台中優秀競速滑冰及冰壺選手進場測試場地，透過實際滑行及訓練，檢視冰面品質與場館設備狀況。

運動局長游志祥表示，北屯國兒運基地面積達1.2萬平方公尺，館內最大亮點為中部唯一符合標準規格的滑冰場，可提供競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等項目訓練與賽事使用，另也開放一般民眾體驗冰上運動。除滑冰場，另設有游泳池、體適能中心、綜合球場及多功能教室等設施。

游志祥表示，北屯國兒運6月26日至7月2日試營運期間，B1冰上樂園每日開放4梯次體驗，每梯次除網路預約名額外，皆保留50名現場排隊名額；游泳池及健身房也備有體驗名額供市民參加。歡迎民眾把握試營運期間免費體驗機會，搶先感受中部首座專業冰場及全新運動中心的魅力。

北屯國民暨兒童運動中心1樓設有室內溫水游泳池。圖／台中市運動局提供
北屯國民暨兒童運動中心1樓設有室內溫水游泳池。圖／台中市運動局提供

北屯國兒運設有中部首座專業滑冰場，選手透過實際滑行及訓練，檢視冰面品質與場館設備狀況。圖／台中市運動局提供
北屯國兒運設有中部首座專業滑冰場，選手透過實際滑行及訓練，檢視冰面品質與場館設備狀況。圖／台中市運動局提供

運動 台中 台中市

延伸閱讀

全球極限體能鋼鐵大賽 10月引爆台中

全台最大好市多7月3日開幕 高雄亞灣店公布交通動線搶先看

全球極限體能鋼鐵大賽 7國爭霸搶百萬總獎金

全台最大好市多來了！高雄亞灣店7月3日開幕、交通動線搶先看

相關新聞

北屯國兒運中部首座專業冰場7月3日開幕 明起7天免費體驗

斥資逾9億新建的台中市北屯國民暨兒童運動中心，將於7月3日正式營運，館內設有中部首座專業滑冰場，除可供賽事使用，並開放民眾體驗冰上運動。配合開幕，運動局規劃6月26日至7月2日試營運活動，每日上午8時至晚上8時開放滑冰場、游泳池及健身房免費體驗，邀請民眾體驗全新運動地標。

南投數位監控偷燒稻草 告發率9成

為防制露天燃燒稻草造成空汙，南投縣府去年導入科技執法，結合空拍機、高點ＡＩ智慧攝影機與即時監控系統，大幅提升查緝效率，違規案件告發率從零提高至九成；彰化同樣導入ＡＩ後，告發件數成長三倍；苗栗強化推廣液態稻草分解菌，燒稻草陳情案大減。

廣角鏡／搖籃遊戲場 愜意躺吊床

台中市后里森林公園的「搖籃特色遊戲場」去年初啟用，市長盧秀燕說公園建設從細節出發，建設局在三大遊戲區增設大面積遮陽設施，沙坑戲水區採用電動捲簾式的半遮蔭，滑梯與礫石坑打造波浪型鋼構遮陽棚。另新增卅一處吊床，種類包括森林、月亮、樹屋吊床及樹仔下飄飄床、林野漂浮床等，打造在林間悠閒搖曳的休憩場域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。