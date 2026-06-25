北屯國兒運中部首座專業冰場7月3日開幕 明起7天免費體驗

斥資逾9億新建的台中市北屯國民暨兒童運動中心，將於7月3日正式營運，館內設有中部首座專業滑冰場，除可供賽事使用，並開放民眾體驗冰上運動。配合開幕，運動局規劃6月26日至7月2日試營運活動，每日上午8時至晚上8時開放滑冰場、游泳池及健身房免費體驗，邀請民眾體驗全新運動地標。

北屯國兒運設有中部首座專業滑冰場，台中市運動局已邀請台中優秀競速滑冰及冰壺選手進場測試場地，透過實際滑行及訓練，檢視冰面品質與場館設備狀況。

運動局長游志祥表示，北屯國兒運基地面積達1.2萬平方公尺，館內最大亮點為中部唯一符合標準規格的滑冰場，可提供競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等項目訓練與賽事使用，另也開放一般民眾體驗冰上運動。除滑冰場，另設有游泳池、體適能中心、綜合球場及多功能教室等設施。

游志祥表示，北屯國兒運6月26日至7月2日試營運期間，B1冰上樂園每日開放4梯次體驗，每梯次除網路預約名額外，皆保留50名現場排隊名額；游泳池及健身房也備有體驗名額供市民參加。歡迎民眾把握試營運期間免費體驗機會，搶先感受中部首座專業冰場及全新運動中心的魅力。

北屯國民暨兒童運動中心1樓設有室內溫水游泳池。圖／台中市運動局提供