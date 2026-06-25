聽新聞
0:00 / 0:00
北屯國兒運中部首座專業冰場7月3日開幕 明起7天免費體驗
斥資逾9億新建的台中市北屯國民暨兒童運動中心，將於7月3日正式營運，館內設有中部首座專業滑冰場，除可供賽事使用，並開放民眾體驗冰上運動。配合開幕，運動局規劃6月26日至7月2日試營運活動，每日上午8時至晚上8時開放滑冰場、游泳池及健身房免費體驗，邀請民眾體驗全新運動地標。
北屯國兒運設有中部首座專業滑冰場，台中市運動局已邀請台中優秀競速滑冰及冰壺選手進場測試場地，透過實際滑行及訓練，檢視冰面品質與場館設備狀況。
運動局長游志祥表示，北屯國兒運基地面積達1.2萬平方公尺，館內最大亮點為中部唯一符合標準規格的滑冰場，可提供競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等項目訓練與賽事使用，另也開放一般民眾體驗冰上運動。除滑冰場，另設有游泳池、體適能中心、綜合球場及多功能教室等設施。
游志祥表示，北屯國兒運6月26日至7月2日試營運期間，B1冰上樂園每日開放4梯次體驗，每梯次除網路預約名額外，皆保留50名現場排隊名額；游泳池及健身房也備有體驗名額供市民參加。歡迎民眾把握試營運期間免費體驗機會，搶先感受中部首座專業冰場及全新運動中心的魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。