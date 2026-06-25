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南投數位監控偷燒稻草 告發率9成

聯合報／ 記者賴香珊劉明岩胡蓬生／連線報導
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入ＡＩ智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入ＡＩ智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供

為防制露天燃燒稻草造成空汙，南投縣府去年導入科技執法，結合空拍機、高點ＡＩ智慧攝影機與即時監控系統，大幅提升查緝效率，違規案件告發率從零提高至九成；彰化同樣導入ＡＩ後，告發件數成長三倍；苗栗強化推廣液態稻草分解菌，燒稻草陳情案大減。

過去露天燃燒查緝多仰賴民眾檢舉與人員巡查，受限農地分布廣、燃燒時間短暫，違規行為往往稍縱即逝，蒐證困難。南投環保局指出，二○二三、二○二四年分別接獲十四件、十件陳情，派員到場時行為人多已離開，告發件數零。

縣府去年起在主要稻作區及露天燃燒熱區設置高點ＡＩ攝影機，透過影像辨識即時監測煙霧、火光等異常，一有偵測異常，即示警通知稽查人員到場查證，並搭配空拍機高空巡查。環保局長李易書說，導入科技後，蒐證時間縮短，去年巡查十件有九件成功告發。

彰化縣採取二○二三年導入ＡＩ判煙系統，二○二四年在溪州焚化廠高煙囪架設監測設備，監測範圍涵蓋南彰化六個鄉鎮主要稻作區，露天燃燒告發件數成長逾三倍，去年告發二二一件、陳情件數下降百分之九點四。今年再於田中鎮制高點增設ＡＩ判煙系統，及無人機巡查與空品感測器協力。

苗栗縣環保局為防範稻草露天燃燒，近年加強推廣液態稻草分解菌，累計推廣逾兩萬公頃，同時也採無人飛行載具巡查、空品感測器告警巡查及ＡＩ影像辨識系統執法，有效降低陳情案件數，減少民怨。

南投 彰化 苗栗

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