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中市北屯一路口路燈詭異閃不停 建設局今晚再查原因
台中市北屯區豐樂北二路及榮德路附近的路燈昨晚9時許閃爍不停，引起市民關心。市府建設局獲報趕往檢修，在晚上11時許修復，初認為是供電電壓異常下降至80V以下，低於正常供電電壓220V引起，不過台電今澄清經查看並非台電問題。建設局表示，因檢測時間點不同，可能會有不同檢測結果，今晚會再次前往，確定路燈運作正常。
從市民貼上網路的影像，可知當時路口的路燈閃爍不停，甚至號誌也失靈，暗夜中十分詭異。
台電台中區處今為此發出聲明說，經過下午2時派員會同市府路燈科維護人員現勘，量測該路段周邊3處路燈變壓器電壓，確認供電電壓均正常。另外，路燈3處開關箱責分點亦顯示供電電壓正常，且責分點之銅排端子式亦壓接正常。
所以，昨晚北屯區豐樂北二路及榮德路附近路燈閃爍原因，實非台電原因，台電已告知市府路燈科維護承包商，承包商表示將加強該路段路燈巡視。
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