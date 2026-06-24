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台中地區檢察大樓工程今上梁 斥資34億打造現代化司法新地標

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中地區檢察大樓新建工程今天舉行上梁典禮。圖／台中地檢署提供
台中地區檢察大樓新建工程今天舉行上梁典禮。圖／台中地檢署提供

台灣高等檢察署台中檢察分署、台中地方檢察署今上午在西區新建基地聯合舉行「台中地區檢察大樓新建工程」上梁典禮，儀式由法務部主任秘書余麗貞親臨主持，宣告這項耗資34億元的重大司法建設，主體結構正式穩固成形。

中檢表示，新大樓的興建旨在徹底解決現有廳舍老舊、辦公空間嚴重飽和的困境，未來落成後將大幅擴充台中地區的檢察量能，全面提升民眾洽公的便利性與為民服務品質。

法務部余主任秘書致詞指出，台中都會區發展迅速，人口與社會活動增加帶動檢察業務量劇增。然而原辦公廳舍年代久遠，因空間不足導致單位分散各處，嚴重影響行政與偵查效能。此遷建計畫從2008年起規畫，期間歷經原物料飛漲、缺工缺料及預算不足等重重挑戰，在中央與台中市政府跨機關通力合作下，終在2024年3月順利開工。今日上梁不僅是工程的重要里程碑，更是政府回應人民司法需求的具體展現。

該工程自開工以來持續穩健推進，截至今年6月15日，工程進度已達38.94%。目前鋼構吊裝作業已全數完成，順利推進至地上9樓鋼構及屋頂封板等重要階段。新建大樓整體規畫為地下2層、地上9層，並備有342席汽車與338席機車停車位，規模完善。

台中地檢署表示，未來完工後，新大樓將全面導入現代化偵查庭、數位採證及科技偵查等專業硬體設施。透過優化與完善的動線配置，除了能大幅改善基層同仁的工作環境，更將提供民眾安全、明亮且友善的專屬洽公空間。

檢方強調，後續將持續嚴格把關施工品質與進度，期盼大樓如期如質完工，成為台中地區現代化司法服務的嶄新地標。

台中地區檢察大樓新建工程今天舉行上梁典禮。圖／台中地檢署提供
台中地區檢察大樓新建工程今天舉行上梁典禮。圖／台中地檢署提供

台中地區檢察大樓新建工程今天舉行上梁典禮。圖／台中地檢署提供
台中地區檢察大樓新建工程今天舉行上梁典禮。圖／台中地檢署提供

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