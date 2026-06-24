中市府與AIT舉辦無人機論壇 參與踴躍「電話接到手軟」

台中市政府攜手美國在台協會（AIT）7月2日共同舉辦「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」。經發局今表示，消息披露後，今接獲許多產業界人主動詢問希望參加，因此特別公布報名網址：https://reurl.cc/K2Nrlm，歡迎各界免費報名踴躍參與，共同掌握全球無人載具產業發展趨勢與海外市場商機。

本報上午報導經發局舉辦論壇的細節，經發局表示，上午開始電話接到手軟，與無人機相關的產業界人士都表示希望參與。市府也都非常歡迎，舉辦地點在市政大樓4樓集會堂，可以容納上千人，空間足以容納，可見產業界對無人機商機都十分重視。

經發局說，市長盧秀燕3月赴美經貿交流，為台中無人載具產業媒合商機，獲得美方高度重視與正面回應。美國在台協會願意共同辦理論壇，象徵台美無人載具產業合作邁入新的階段，亦顯示台中無人載具產業鏈的優勢與發展潛力。

經發局說，為完善論壇規畫並積極拓展國際合作，除了已拜會彰化縣、南投縣政府，也拜會美國在台協會商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis），就台美無人載具產業合作、供應鏈韌性及美國市場商機等議題交換意見。

另與美國無人機產業協會（AUVSI）執行長羅賓斯(Michael Robbins)深入交流，強化台中與美國在無人載具產業鏈及市場布局的合作連結。此外，也赴日本最大無人機專業展覽「Japan Drone 2026」參訪交流，與台灣多家參展企業共同推廣台灣無人載具產業成果。

經發局說，這段期間另還同時拜會了台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）、台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA），以及漢翔航空、雷虎科技、田屋科技、艾若颯航太、通琦企業、碳基科技、力山工業、昶瑞機電等多家無人機指標企業，作為規畫論壇議題及推動後續政策的重要參考，期盼藉由產官學研攜手合作，協助台中無人載具產業拓展海外市場、提升國際競爭力。