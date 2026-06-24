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超猛！南投導入AI抓偷燒稻草 告發率從0暴衝至9成

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供

為防制露天燃燒稻草造成空氣汙染，南投縣去年導入數位科技執法，透過空拍機、高點AI智慧攝影機及即時監控系統，打造全天候監測網絡，大幅提升違規案件查緝效率，也讓違規農民無所遁形，成功告發件數激增，告發率提高至9成。

由於，過去查緝露天燃燒多仰賴民眾檢舉及稽查人員巡查，但因農地分布廣闊，加上燃燒時間短暫，違規行為往往稍縱即逝，部分民眾甚至利用清晨、夜間或偏遠地區進行燃燒，企圖規避查察，也增加蒐證與查緝難度，導致告發困難。

環保局坦言，2023年、2024年雖有接獲民眾檢舉陳情，經派員到場進行燃燒稻草巡查件數雖分別14件、10件，但到場時，行為人已離開，因此成功告發件數掛零，為提升執法效能，去年積極導入數位科技工具，輔助查緝空汙違規行為。

該局為此在主要稻作區及露天燃燒熱區架設置高點AI攝影機，透過影像辨識技術即時監測煙霧、火光等異常情形，一旦發現疑似燃燒事件，系統即自動示警，通知稽查人員查證，並搭配空拍機進行高空巡查，大幅提升違規案件查緝效率。

環保局長李易書說，科技設備導入後，成功突破地形與時間限制，可快速掌握大面積農地狀況，縮短蒐證時間，相關違規行為幾乎都能被即時掌握並蒐證，去年燃燒稻草成功告發件數激增，巡查10件中，有9件告發成功，告發率達9成。

他也強調，科技執法目的並非增加開罰，而是希望透過監測與預警機制達到嚇阻效果，減少露天燃燒行為，共同維護空氣品質，縣府未來將持續精進智慧監控設備，並結合夜間巡查與跨單位合作機制，全面強化防制露天燃燒稻草等空汙作為。

為防制露天燃燒稻草，<a href='/search/tagging/2/南投縣' rel='南投縣' data-rel='/2/223116' class='tag'><strong>南投縣</strong></a>導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供

有農民習慣將收割後的稻草直接燃燒處理，但大面積燃燒造成空氣汙染，也恐影響交通安全。圖／南投縣環保局提供
有農民習慣將收割後的稻草直接燃燒處理，但大面積燃燒造成空氣汙染，也恐影響交通安全。圖／南投縣環保局提供

南投 南投縣

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