台中市政府與AIT共同舉辦無人載具論壇 將於7月2日登場

臺中市政府攜手美國在台協會（AIT）、彰化縣及南投縣政府，訂於7月2日上午9時在市政大樓4樓集會堂共同舉辦「領航2026－臺中無人載具產業與海外商機論壇」。歡迎產官學研各界踴躍參與，共同掌握全球無人載具產業發展趨勢與海外市場商機，攜手打造中臺灣無人載具產業聚落。

台中市長盧秀燕今年3月赴美經貿交流，率先為台中無人載具產業媒合商機，並獲得美方高度重視與正面回應；此次進一步邀請美國在台協會共同辦理論壇，象徵臺美無人載具產業合作邁入新的階段，並展現臺中布局無人載具產業鏈的優勢與發展潛力。

經發局說明，為完善論壇規劃並積極拓展國際合作，市府除拜會彰化縣、南投縣政府，攜手打造中彰投無人載具產業合作平台外，並延續市長盧秀燕今年3月訪美成果，拜會美國在台協會商務組長歐潔（Janée Pierre-Louis），就臺美無人載具產業合作、供應鏈韌性及美國市場商機等議題交換意見。

另與美國無人機產業協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）深入交流，持續強化臺中與美國在無人載具產業鏈及市場布局的合作連結。此外，也前往日本最大無人機專業展覽「Japan Drone 2026」參訪交流，與多家臺灣參展企業共同推廣臺灣無人載具產業成果。

經發局進一步說明，為掌握產業發展趨勢與業者需求，市府同時拜會台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）、台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA），以及漢翔航空（2634）、雷虎科技（8033）、碳基科技（7719）、力山工業（1515）、昶瑞機電（7642）、田屋科技、艾若颯航太、通琦企業等多家無人機指標企業，作為規劃論壇議題及推動後續政策的重要參考，盼藉由產官學研攜手合作，協助臺中無人載具產業拓展海外市場、提升國際競爭力。

經發局表示，本次論壇免費報名方式，歡迎產官學研各界踴躍參與，共同掌握全球無人載具產業發展趨勢與海外市場商機，攜手打造中臺灣無人載具產業聚落。報名網址：https://reurl.cc/K2Nrlm。

美國無人機產業協會執行長羅賓斯率團拜會台中市政府。圖／中市經發局提供