南投縣府辦健康宣導活動 助長者認識預防肌少症

南投縣衛生局邀長者齊聚，透過肌力檢測、營養補給、運動互動及健康知識宣導等關卡，讓長者在趣味參與中了解肌少症預防觀念、規律運動與均衡飲食重要性，打造健康老化基礎。

南投縣政府衛生局今天舉辦「長者活躍老化競賽暨千禧肌動趴活動」，透過舞台展演、健康闖關、互動體驗，邀縣內長者齊聚推廣肌力健康概念，參賽者中有13名長者超過90歲、最高齡達98歲，長者組隊以創意、活力舞蹈登台競演，展現平時在社區練習成果。

南投縣長許淑華出席表示，縣府重視長者健康，鼓勵走出家門、參與社區、維持運動習慣，提升身心健康與生活品質，因此每年舉辦長者舞蹈競賽與健康推廣活動，今年與千禧之愛健康基金會共同辦理，讓長者認識及避免肌少症，很高興見到長者展現熱情與不老精神。

南投縣衛生局長陳南松說，規律運動、均衡營養及社會參與，是延緩失能與促進健康重要關鍵；千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，肌少症會真實影響長者日常生活，當肌力不足，不只行動力下降，也可能增加跌倒與失能風險，進而威脅整體健康。