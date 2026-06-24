快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

南投縣府辦健康宣導活動 助長者認識預防肌少症

中央社／ 南投縣24日電

南投縣衛生局邀長者齊聚，透過肌力檢測、營養補給、運動互動及健康知識宣導等關卡，讓長者在趣味參與中了解肌少症預防觀念、規律運動與均衡飲食重要性，打造健康老化基礎。

南投縣政府衛生局今天舉辦「長者活躍老化競賽暨千禧肌動趴活動」，透過舞台展演、健康闖關、互動體驗，邀縣內長者齊聚推廣肌力健康概念，參賽者中有13名長者超過90歲、最高齡達98歲，長者組隊以創意、活力舞蹈登台競演，展現平時在社區練習成果。

南投縣長許淑華出席表示，縣府重視長者健康，鼓勵走出家門、參與社區、維持運動習慣，提升身心健康與生活品質，因此每年舉辦長者舞蹈競賽與健康推廣活動，今年與千禧之愛健康基金會共同辦理，讓長者認識及避免肌少症，很高興見到長者展現熱情與不老精神。

南投縣衛生局長陳南松說，規律運動、均衡營養及社會參與，是延緩失能與促進健康重要關鍵；千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，肌少症會真實影響長者日常生活，當肌力不足，不只行動力下降，也可能增加跌倒與失能風險，進而威脅整體健康。

肌少症 衛生局 營養

延伸閱讀

千禧肌動趴前進南投 統一千禧之愛健康基金會打造高齡肌力運動盛會

弘道營養餐食行動學當冰箱管理師 長者結訓自煮驗收成果

長輩練習當冰箱管理師 弘道員林開放自煮共餐

臺南全民運動中心暑期活動熱力開跑

相關新聞

阿里山林鐵工程獲肯定 優良農業建設獎奪2獎、1個人獎

阿里山林鐵是國際重要文化景觀，林鐵及文資處整修車站及橋梁採永續工法，兼顧生態與工程品質獲肯定。農業部今天公布優良農業建設工程獎得獎名單，水山線二號橋改善工程、鹿麻產車站及周邊環境整修工程分別獲設施類特優、建築類佳作，工程科長連祥益獲頒個人貢獻獎。

宜蘭奉祀12年開漳聖王鬍子變長了？ 50年老師傅專業解答

宜蘭市三清宮近日請來修復師為廟內奉祀的神尊整修，信徒意外發現開漳聖王神像原本鬍鬚及胸，竟有數撮變長甚至垂到腳踝；修復師釋疑，是因早年匠師的技法是將鬍鬚反折塞進神像下巴孔洞，時間久後滑落外露，才有「鬍子變長了」的錯覺。

花蓮萬里溪堰塞湖有潰決風險 下游兩鄉鎮將撤200人

花蓮萬里溪上游發現堰塞湖，林保署花蓮分署持續空拍觀測，蓄水量日增約20萬噸，今天已達84萬噸，估算10到20天內有潰決風險。花蓮分署今天再邀相關單位開會討論，以壩頂海拔高度1080公尺為黃、紅警戒發布標準，明天將空勘評估投放水位計加強即時監測；下游兩鄉鎮估撤208人。

瑞穗鄉普發3000元振興禮金 發放時間地點出爐

花蓮近年接連受到地震、颱風等天然災害衝擊，地方產業與民生經濟承受不小壓力。瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金，希望減輕鄉親生活負擔，同時刺激在地消費，活絡地方經濟。

南市議會定期會審完600多件提案　通過墊付款14億 明專案討論高齡換照

台南市議會第7次定期會所有提案今天審查完畢，因應高齡駕駛人換照新制，大會通過變更議程於25日上午專案報告探討。議長邱莉莉主持進行大會議程，感謝黃偉哲市長率市府團隊列席備詢，並再次肯定議員用心監督市政。

凝聚都市族人情感 台南阿美族海祭暨撒網捕魚周六登場

凝聚都市族人情感，2026旅居台南都會區阿美族海祭（Milaedis）暨撒網捕魚傳統祭儀，將於周六在北門區雙春濱海遊憩區登場，現場並推出撒網捕魚傳統祭儀文化體驗活動，開放遊客參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。