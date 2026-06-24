「沒宿醉才來」謝典霖自嘲引笑 回應籃協錢坑爭議

彰化縣議長謝典霖日前出席縣警局綜合行政大樓動土典禮，因宿醉言行引發議論，他今天現身縣警局無人機隊成軍典禮時，自我調侃：「沒有宿醉才來現場」，引來一陣笑聲；針對缷任全國籃協理事長留下「巨大的錢坑」的批評、他澄清說，帳是從以前一直做下來，沒有動過籃協的錢。

謝典霖本月9日出席彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮時，穿著短T、牛仔褲，還帶著酒氣，先自承「昨晚喝多了」，動土還將鏟子拿反，跟貴賓們互動時，把「民防」大隊長聽成「銀行」大隊長，還問對方家裡是不是很有錢，引起議論。十天後，他在臉書表達歉意，表示「這次給自己一個提醒，工作繼續拚，酒量……也要來重新檢討一下」。

謝典霖今天出席縣警局無人機成立典禮致詞時，迸出「局長很緊張，掌握得很好，沒有宿醉才來現場。」引來在場人士哈哈大笑，縣長王惠美也很克制地莞爾失笑。

謝典霖近日也為擔任籃協理事長帳目問題被窮追猛打，前立委王婉諭批評謝典霖當了8年籃協理事長，把台灣籃協搞得滿目瘡痍、雞飛狗跳，直到這個月才終於卸任，新團隊接手後發現，謝留下的不只是爛攤子，還是座巨大的錢坑。

王婉諭表示，新任籃協委託會計師查核，發現截至2025年12月31日，籃協流動資產約5500萬元，流動負債卻高達1.16億元，中間是5000萬的大洞，會計師直接給出「協會的繼續經營能力，存在重大不確定性」的結論。整個籃協的可動用現金，目前只剩300多萬元。

王婉諭還質問謝典霖：「籃協的錢到底去哪了？你四處考察、吃喝玩樂，花的到底是自己的錢，還是籃協的公費？」

針對王婉諭的指摘，謝典霖今天受訪時表示，帳是從以前一直做下來，裡面的錢，沒有去動過；他強調，每年理監事都持續捐款，捐贈與收入累計有好幾千萬元進入協會。他並指出，籃協不可能辦自己想要辦的活動，執行的都是國際賽，其實都是打國家隊，有國家隊支出，籃協就是後勤支援的角色。