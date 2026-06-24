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雪山坑防砂壩打造嵌石階梯 為魚群洄游提供生態廊道

中央社／ 台中24日電

林保署台中分署「雪山坑下游防砂壩整建工程」，打造嵌石階梯，保留階梯間蓄水空間，宛如為上溯魚群打造休息站，已有台灣白甲魚、台灣石魚賓利用魚道設施活動。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿表示，雪山坑溪既有防砂壩長年守護桃山部落與雪山坑產業道路，因長期水流沖刷及地形變遷影響，壩體上下游形成高達4公尺的高差，造成下游溪床下切、壩基掏空，威脅周邊部落與道路安全，也阻礙溪流魚群的洄游路線，影響溪流生態。

林保署台中分署導入「工程延壽」與「生態棲地改善」理念，在防砂壩下游打造精密的「嵌石階梯」，弭平壩體落差並穩固壩基結構。在壩體中央打設低水流路缺口集中水流，將各階的落差控制在35公分以內，保留階梯間蓄水空間，宛如為上溯魚群打造休息站。兩側營造的深潭棲地與嵌石動物坡道，提供水陸域生物多樣的通行路徑。

台中分署表示，工程設計考量溪流自然特性與季節變化。豐水期時，兩側的嵌石隔牆與導流石透過曲線跌水設計發揮消能作用，減緩對既有護岸的沖刷；枯水期則藉由洩水管，自中央階梯將水流引導補注兩側的深潭區，確保魚類在旱季仍有充足的避難水源。

台中分署提到，目前結合社區林業計畫，協助在地成立「雪山坑溪護溪隊」，共同投入溪流巡守與保育工作。經實際監測與水下攝影紀錄，已觀察到台灣白甲魚、台灣石魚賓等魚類利用魚道設施活動，顯示生態保育成果。

護岸 林保署 工程

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