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執行署彰化分署「禁歌金曲」檔案展 6/29起登場

中央社／ 彰化24日電

法務部行政執行署彰化分署為彰顯公義與關懷價值，並活化國家檔案社會應用價值，29日起舉辦「『禁』歌金曲：威權統治時期的台灣禁歌」檔案展，邀請民眾前往參觀。

彰化分署今天發布新聞稿表示，「望春風」、「媽媽請你也保重」等耳熟能詳經典歌曲，過去曾是政府明令查禁的禁歌；分署近年積極推動檔案活化，這次向國家發展委員會檔案管理局借調國家檔案行動展示資源，以威權統治時期的歌曲審查制度為核心。

彰化分署提及，當時歌曲常因流於靡靡之音、涉嫌暗示諷刺或影響軍心等理由被禁唱。展覽現場將包含歷史公文影本、查禁歌本殘頁與審查報告書等照片及說明，揭開禁歌往事，引領民眾從柔性的音樂視角，重現台灣民主發展與庶民生活集體記憶。

為讓民眾能深度觀展，分署29日上午10時10分邀請檔案管理局副研究員徐紹綱到場進行解說。

檔案展將於6月29日至8月25日上班日上午8時至下午5時，在彰化分署1樓大廳展出，為免費參觀。

彰化 望春風 法務部

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