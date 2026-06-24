清水人行環境改善工程獲全國「馬路好行」特優獎 打造安全通學路

台中市清水區公所辦理「清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程」，獲內政部國土管理署「2026馬路好行評選活動」工程案件最高榮譽「特優獎」，為全國僅6件特優工程之一。中市民政局長吳世瑋表示，此次清水區公所獲獎，展現基層團隊專業規劃與執行能力，也代表市府推動行人友善、通學安全及道路品質提升成果獲中央認同。

吳世瑋表示，市長盧秀燕重視道路整平與行人安全，上任7年多來，市府持續推動道路改善、人行環境優化及交通設施升級，透過跨局處合作提升整體通行品質。此次獲獎的「清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程」，在盧市長全力支持下，由民政局整合市府團隊、學校及區公所共同推動，並成功爭取內政部國土管理署補助，投入總經費約7400萬元，以清水國中周邊步行環境為核心，串聯建國國小、清水幼兒園、清水區公所、圖書館、港區藝術中心及清水眷村文化園區等重要據點，建構完整生活步行路網。

吳世瑋說，為確保工程品質與進度，民政局於施工期間透過每週進度管控、定期品質檢討、實地督導及現場查核等機制，協助區公所精進工程管理，確保工程如期如質完成，讓中央與市府投入資源發揮最大效益。他感謝台中市議長張清照、在地議員、各級民意代表、里長及居民支持配合，讓工程順利完工，提供學童與居民更安全便利的通行環境。

清水區長蔡慶生表示，此次改善工程包含人行道整建、路口安全優化、公車候車空間改善及無障礙設施建置，其中鎮政路周邊人行空間改善完成後，已成為地方重要生活動線，平日可見學童安心步行通學，假日也有家長推著嬰兒車、長者散步及輪椅使用者通行，充分展現人本交通建設帶來的實質效益。