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稻農趁夜偷燒稻草躲查緝 南投導入AI全天候監控

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有農民習慣將收割後的稻草直接燃燒處理，但大面積燃燒造成空氣汙染，也恐影響交通安全。圖／南投縣環保局提供
有農民習慣將收割後的稻草直接燃燒處理，但大面積燃燒造成空氣汙染，也恐影響交通安全。圖／南投縣環保局提供

一期稻作陸續進入收割期，露天燃燒稻草狀況恐增，南投縣提前啟動防制作業，除延續空拍機及AI智慧監控設備巡查，更鎖定稽查夜間違規熱區，擴大監控範圍強化防制效率，防堵農民投機趁夜偷燒稻草，遭查獲依空汙法最高可罰10萬元。

縣府指出，南投市、草屯、埔里等地均有種植稻米，有農民習慣將收割後的稻草直接燃燒處理，造成空氣汙染，近年為此至主要稻米產區所在村里加強宣導，但部分農民仍認為燒稻草能產生草木灰，為稻田作肥、殺蟲卵，而以燃燒處理稻草。

環保局統計近年燃燒稻草巡查件數，2023年為14件，前年及去年各有10件，該局表示，經加強宣導，燃燒稻草情形稍有減少，但改善並不明顯，隨目前一期稻作陸續進入收割期，露天燃燒稻草狀況恐增加，因此啟動加強巡查。

此外，近年也發現有農民利用晚上偷燒稻草，環保局長李易書說，由於夜間能見度較差，看準晚上有夜色掩護，且認為政府晚上就休息了，竟投機利用夜間偷燒稻草，近年為此導入數位科技工具，更規畫加強夜間巡查，全天候防堵露天燃燒。

為防止露天燃燒稻草，今年除了循往例仍就稻作收割前、中、後期使用空拍機、置高點AI攝影機於執行巡查作業，更針對縣內主要稻作區及露天燃燒違規熱區增加夜間巡查，透過擴大監控範圍及時間，強化防制效率，以遏止夜間偷燒行為。

環保局表示，稻草不需以燃燒方式處理，已有現地分解及去化管道供選擇，若逕自焚燒稻草造成空氣汙染，經查獲可依「空氣汙染防制法」規定，裁處1200元以上、10萬元以下罰鍰，呼籲農民別再燒稻草，共同維護環境品質與大眾健康。

有農民習慣將收割後的稻草直接燃燒處理，但大面積燃燒造成空氣汙染，也恐影響交通安全。圖／<a href='/search/tagging/2/南投縣' rel='南投縣' data-rel='/2/223116' class='tag'><strong>南投縣</strong></a>環保局提供
有農民習慣將收割後的稻草直接燃燒處理，但大面積燃燒造成空氣汙染，也恐影響交通安全。圖／南投縣環保局提供

為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備，搭配空拍機執行空拍巡查作業。圖／南投縣環保局提供
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備，搭配空拍機執行空拍巡查作業。圖／南投縣環保局提供

為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供

為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供
為防制露天燃燒稻草，南投縣導入AI智慧監控設備巡查，有效擴大監控範圍，成功提高告發率。圖／南投縣環保局提供

南投 南投縣 農民

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