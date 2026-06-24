快訊

競選看板臉部被挖走！「藝術家」法男犯案原因曝 美女議員哭笑不得

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

聽新聞
0:00 / 0:00

港男來台拿身分證服兵役 服役4個月用畫筆記錄地方人文

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市西屯區公所替代役男服役期間發揮繪畫專長，接連為西屯區新啟用的公共建設創作紀念畫作，為地方增添溫暖記憶。圖／台中市政府提供
台中市西屯區公所替代役男服役期間發揮繪畫專長，接連為西屯區新啟用的公共建設創作紀念畫作，為地方增添溫暖記憶。圖／台中市政府提供

香港來台求學、成家立業的譚宇倫，取得中華民國身分證後履行兵役義務，4個月前到台中市西屯區公所擔任替代役男，今天服勤期滿退役。譚宇倫服役期間發揮繪畫專長，接連為西屯區新啟用的公共建設創作紀念畫作，將活動中心、社區記憶與地方情感融入作品，為服役生活留下別具意義的成果。

民政局長吳世瑋指出，譚姓役男來自香港，10年前因熱愛藝術來台求學，之後在台成家立業，並於取得中華民國身分證後履行兵役義務。適逢兵役制度調整，原先預期僅需接受12天軍事訓練的他，改以4個月役期投入替代役服務，並將服役視為難得的人生歷練。

服役期間，譚姓役男重拾畫筆，從成功嶺新訓時記錄晨曦與同袍身影，到服役後深入社區、認識在地人文，持續透過觀察與體驗累積創作養分，作品充滿貼近人心的情感與故事。

西屯區長鄭錫禧表示，譚姓役男服役期間接連為新啟用的協和市民活動中心，以及福安兒童暨老人活動中心增設電梯工程創作紀念畫作，讓新落成的公共設施在啟用之際，同步留下屬於地方的人文紀錄。

其中，「協和清興」以長卷水墨形式呈現，融匯東方空間觀與散點透視手法，細膩描繪地方景致與人文風貌；「水堀源長，福安升平」則借鏡經典文學「小王子」的想像視角，運用溫暖金橘色調與半解構藝術語彙，重新詮釋福安社區昔日「水堀頭」作為重要水源地的歷史記憶。

今日退役的譚宇倫指出，服役期間透過創作走進地方、服務社區，是一段珍貴且難忘的人生經驗。他也勉勵即將入伍的學弟們，面對人生安排應以坦然態度接受，並把握服役期間沉澱自我、學習團隊合作與承擔責任的機會，在歷練中累積成長力量，找到屬於自己的價值。

譚姓役男服役期間發揮繪畫專長，接連為西屯區新啟用的公共建設創作紀念畫作。圖／台中市政府提供
譚姓役男服役期間發揮繪畫專長，接連為西屯區新啟用的公共建設創作紀念畫作。圖／台中市政府提供

兵役 役男 香港

延伸閱讀

高雄金馬賓館如何重獲新生？ 御盟大膽的決定

女性教召擬改強制 學者：原兵歸原位落實性別平權

「畫都」巨擘陳哲辭世享耆壽90歲 獲頒終身成就獎

縱谷藝術季7/1登場 地景作品帶動花東農村旅遊

相關新聞

蔡育輝提案協進橋用已故議員命名「世賢橋」 黃偉哲回應了

台南市白河區虎山里對外聯絡要道「協進橋」因橋面狹窄，長期形成交通瓶頸，市府斥資1276萬餘元辦理改建拓寬工程，今年3月完工通車。市議員蔡育輝認為，已故前台南市議員張世賢生前多次在議會提案及質詢爭取改善，建議將橋名更改為「世賢橋」以茲紀念；市長黃偉哲則表示，以議員姓名作為橋名並不適宜，但同意在橋旁設置解說牌，說明張世賢爭取改建的過程與貢獻。

新北工務局盤點成果 拆49座陸橋、完成702件災後復建

新北市工務局今天在市政會議以「質造新北．築基未來」為題進行專題報告，從路平、人本、防救災及科技管理4大面向盤點近年建設成果。新北市長侯友宜表示，工務局肩負道路養護、人本環境及重大建設推動重任，是市政建設的重要執行團隊

疏解南科通勤壓力 北外環聯絡道月底全線通車

台南市都會區北外環道路工程持續推進，但從北外環進入南科園區的路段，尖峰期間依舊常塞車，市府為此新闢北外環銜接樹谷園區聯絡道，北起樹谷大道與南一三四線路口、南接北外環第三期平面道路，三月已開放部分路段，預計本月底全線通車。

敬老加碼 盧秀燕：計程車單趟補助100點

台中市長盧秀燕昨宣布，十月一日起調升敬老愛心卡計程車單趟補助，從八十五點提升到一百點，初估五十四萬人受惠；另好孕專車從每趟兩百增至兩百五十元，總趟次從卅增到四十次，預估有一萬人受惠。加碼後，福利額度居六都最高，初估預算共約十三億三千多萬元。

桃竹市政交流 用科技拚城市治理

桃園市長張善政、新竹市長高虹安昨分率市府團隊在桃市府進行市政交流，針對婦幼與智慧治理等市政議題交換意見。張善政說，桃園與新竹同為以科技為導向發展的城市，期盼兩市攜手打造科技帶動市政的新模式，高虹安也期許各局處長對接，深化桃竹苗生活圈合作。

卓揆允諾救助但遲等不到辦法公告…雲林農無奈賤賣花生「災害莢」

日前連續降雨導致落花生受損，農業部針對雲林、彰化落花生啟動天然災害現金救助，行政院長卓榮泰十八日也宣布專案補助發芽、破損等「災害莢」，但至今未公告辦法；由於花生儲存不易，雲林縣不少農民擔心拖延將造成更大損失，只能選擇忍痛賤賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。