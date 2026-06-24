港男來台拿身分證服兵役 服役4個月用畫筆記錄地方人文

從香港來台求學、成家立業的譚宇倫，取得中華民國身分證後履行兵役義務，4個月前到台中市西屯區公所擔任替代役男，今天服勤期滿退役。譚宇倫服役期間發揮繪畫專長，接連為西屯區新啟用的公共建設創作紀念畫作，將活動中心、社區記憶與地方情感融入作品，為服役生活留下別具意義的成果。

民政局長吳世瑋指出，譚姓役男來自香港，10年前因熱愛藝術來台求學，之後在台成家立業，並於取得中華民國身分證後履行兵役義務。適逢兵役制度調整，原先預期僅需接受12天軍事訓練的他，改以4個月役期投入替代役服務，並將服役視為難得的人生歷練。

服役期間，譚姓役男重拾畫筆，從成功嶺新訓時記錄晨曦與同袍身影，到服役後深入社區、認識在地人文，持續透過觀察與體驗累積創作養分，作品充滿貼近人心的情感與故事。

西屯區長鄭錫禧表示，譚姓役男服役期間接連為新啟用的協和市民活動中心，以及福安兒童暨老人活動中心增設電梯工程創作紀念畫作，讓新落成的公共設施在啟用之際，同步留下屬於地方的人文紀錄。

其中，「協和清興」以長卷水墨形式呈現，融匯東方空間觀與散點透視手法，細膩描繪地方景致與人文風貌；「水堀源長，福安升平」則借鏡經典文學「小王子」的想像視角，運用溫暖金橘色調與半解構藝術語彙，重新詮釋福安社區昔日「水堀頭」作為重要水源地的歷史記憶。

今日退役的譚宇倫指出，服役期間透過創作走進地方、服務社區，是一段珍貴且難忘的人生經驗。他也勉勵即將入伍的學弟們，面對人生安排應以坦然態度接受，並把握服役期間沉澱自我、學習團隊合作與承擔責任的機會，在歷練中累積成長力量，找到屬於自己的價值。