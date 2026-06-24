敬老加碼 盧秀燕：計程車單趟補助100點

台中市長盧秀燕昨宣布，十月一日起調升敬老愛心卡計程車單趟補助，從八十五點提升到一百點，初估五十四萬人受惠；另好孕專車從每趟兩百增至兩百五十元，總趟次從卅增到四十次，預估有一萬人受惠。加碼後，福利額度居六都最高，初估預算共約十三億三千多萬元。

盧秀燕指出，台中市敬老愛心卡每月有一千元社福點數，六都最高，使用涵括交通、就醫及運動，多元好用。她上任計程車單趟補助由五十點增為八十五點，近年物價上漲，決定調到一百點。加碼後，敬老愛心卡二○二七年整體預算預估約十三億元，較今年成長約兩成四。

好孕專車上路近一年，經統計使用者每趟車資平均為兩百一十八元，為鼓勵生育，盧秀燕宣布補助從六千增加到一萬元，單趟上限兩百五十元，可搭四十趟次，二○二七年預算約三二三四萬元。

盧秀燕強調，市政都是滾動式檢討，首要考量財務可行性。她指出，台中市目前人均負債是縣市合併以來最低，相關補助調整是考慮到是多數市民的需求與財政紀律。

民進黨台中市長參選人何欣純昨天舉辦青年政策說明會，她受訪時提到自己在上周就提出擴大敬老愛心卡使用的政見，包含單趟計程車資補助提升到兩百點、月底不歸零等等；「盧雖然只有跟進一點點，沒關係，是好事」。

市議會民進黨團總召周永鴻指出，敬老卡計程車單趟補助上限對原縣區長輩不利，因原縣區叫車不易、就醫購物的車程又遠，一趟車資動輒數百元，補助即使提高到一百元仍杯水車薪。因此，他主張只要在一千點以內，「單次支出應全額補助」，讓原縣區長輩真正受惠。

另好孕專車有城鄉差距問題，全市平均申請率約八成一，但原市區的西區高達百分之一百一十，但偏鄉的大安僅兩成八、和平三成。補助雖提高，但偏鄉孕婦若連叫車都困難，再高的補助也只是數字而已。

國民黨團書記長李中表示，敬老愛心卡、好孕專車都獲民眾高度肯定，近年來通膨嚴重，藍綠議員多反映希望提高補助額度，市府經盤點財務宣布雙加碼，是順應民意、也展現照顧長輩及年輕家庭的用心。