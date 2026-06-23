弘道營養餐食行動學當冰箱管理師 長者結訓自煮驗收成果

弘道老人福利基金會在彰化縣開辦「員林好客廳營養餐食行動」，22名長者經過兩個月8堂課學習，今口述學習心得，同時分組烹飪6道富含動植物蛋白質的菜餚，用行動呈現學習成果。

22名長者分為三組先討論菜色，昨、今各自採買食材，上午到弘道「員林好客廳」料理毛豆炒雞肉、雞肉菇菇椒等6道菜餚，弘道社區輔導員從菜色中發現長者的雞肉料理不再只有半雞或全雞來煮雞湯，或排斥「乾、柴」雞胸肉，適當烹飪讓蛋白質豐富且少油脂的雞胸肉成為健康美味佳餚。

弘道2024年營養餐食調查報告發現，近五成長者自煮三餐，81%長者自覺吃得營養均衡，實際僅6%真正達到國健署建議的每日營養攝取量，此外，弘道服務長者過程中經常看見冰箱內食物過期、生食和熟食併放、食材營養不均等狀況，因此推動「營養餐食行動」課程的教材「呷飯秘笈」，指導長者認識基礎六大類食物、蛋白質、冰箱管理術等，弘道彰化服務處今年5月起在「員林好客廳」開辦課程，從建立營養觀念、紀錄飲食、整理冰箱到認識蛋白質，今驗收蛋白質菜單設計和舉辦烹煮演練。

72歲張姓長者說，上課後檢視自家冰箱原來好多過期食品」，按照課程的冰箱管理五招進行「熟食放上層、生食放下層」等原則，訓練自己成為冰箱管理師，另一個震撼學習就是自己蛋白質攝食不足，容易導致肌力流失。70歲楊姓長者是家中「主廚」，今表示來上課後改變習慣，上市場不再買很多食材冰存，要冷藏或冷凍的食物都會包裝、分類。

弘道老人福利基金會今表示，弘道員林好客廳自今年7月受理自煮共餐預約服務，有興趣的民眾自行揪團至少5人、至多10人報名，一起討論菜色、分工準備、共同煮食和享用餐食，意者洽詢（04）8331338。