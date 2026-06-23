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彰化福興鄉鵪鶉場爆禽流感 撲殺逾10萬隻
彰化動防所日前接獲通報，福興鄉一場鵪鶉場有鵪鶉異常死亡情形，動防所人員採樣驗出新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天進行撲殺消毒工作，共撲殺逾10萬隻鵪鶉。
彰化縣政府今天下午發布新聞稿說明，彰化縣動物防疫所6月17日接獲福興鄉一場鵪鶉場通報場內鵪鶉有異常死亡情形，動防所人員除進行移動管制，也採樣送驗，19日確認場內鵪鶉感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。
縣府指出，動防所人員上午針對遭病毒感染鵪鶉場進行撲殺及消毒工作，總計撲殺10萬278隻鵪鶉。
縣府表示，受連日豪大雨影響，氣溫變化劇烈，雨後積水導致病原孳生，且夏季高溫造成禽隻緊迫、抵抗力降低，請家禽飼養場注意場內環境降溫與通風工作，持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制工作。
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