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長輩練習當冰箱管理師 弘道員林開放自煮共餐

中央社／ 彰化23日電

弘道老人福利基金會今天於彰化服務處「員林好客廳」舉辦長者營養餐食行動課程，驗收蛋白質菜單設計及烹煮演練，學會正確保存食物及檢視營養均衡，7月起提供民眾自煮共餐預約。

弘道老人福利基金會表示，服務長者過程中發現，冰箱內常見過期食物、生食與熟食一起放的錯誤方式及食材營養不均等情形，因此推動營養餐食行動課程教材「呷飯秘笈」，帶領長者認識蛋白質、冰箱管理術等，讓長者實際演練設計菜單，烹煮維持肌力的蛋白質料理，「存得巧、吃得健康」。

弘道在「員林好客廳」舉行為期2個月共7堂課程，有22位長者參與，讓上課所學藉由任務、討論和實作，轉化成生活中的行動。

營養師王妤楨說，許多長者採買食材，只要冰箱有空間就放，容易忘記塞在裡面的既有食材，或是生熟食未分層冷藏、冷凍，有衛生疑慮，因而教他們熟食放上層與生食放下層、冷凍前依使用份量分裝、定期清理維持7分滿、想好拿什麼來減少開關門次數與時間、標示日期依食材先進先出原則。

王妤楨說，長輩練習當冰箱管理師，上課後回家檢視冰箱，立即清出許多過期食品，也發現因未標示食品名稱與日期習慣，累積很多食材，現在已逐漸養成管理冰箱的習慣。

弘道表示，為延續營養餐食行動，「員林好客廳」7月起將提供自煮共餐預約服務，讓民眾自行揪團5至10人報名，一起討論菜色、分工準備、共同煮食和享用餐食，讓結束課程的長者與一般民眾交流學習營養知識、實踐健康飲食。

員林 冰箱

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