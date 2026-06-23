快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

直通中科二林園區 彰化原斗派出所重建今動土

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑警分局原斗派出所今動工興建。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑警分局原斗派出所今動工興建。記者簡慧珍／攝影

彰化縣警察局芳苑警分局原斗派出所辦公廳舍建齡逾使用年限，縣政府斥資約4500萬元重建，今舉行動土祈福典禮，預計明年完工，提供親民、效率、專業的警政服務空間。

縣長王惠美主持動土典禮，縣警察局長陳世煌、芳苑警分局長黃一航出席，芳苑義交中隊副中隊長陳文豪、芳苑守望相助中隊代理中隊長辜怡甄、芳苑志工協進會理事長許珮琪與會，二林鎮長蔡詩傑及5名縣議員陳一惇、張國棟、吳淑娟、洪騰明等地方士紳到場，場面熱鬧。

王惠美說，感謝議長謝典霖及全體議員支持預算，原斗派出所興建經費4488萬全由縣款支應，興建地上兩層、面積210坪廳舍，預計116年完工，全幢建築採節能、綠化與人文景觀設計，將親民、開放、效率、專業的警政新風格。王惠美又說，近年縣政府更新老舊警政辦公廳舍，已開始警察局綜合行政大樓興建工程，著手規劃芳苑分局芳苑派出所、竹塘分駐所、溪湖分局溪湖派出所、員林分局大村分駐所、林厝派出所、鹿港分局洪堀、馬鳴派出所、田中分局內安、朝興派出所等9個分駐（派出）所。

二林鎮長蔡詩傑表示，原斗派出所重建後，將給地方民眾帶來更多便利性。縣議員陳一惇代表眾議員致詞指出，社會治安有賴警察單位維繫，興建完善警察辦公廳舍不僅員警有較好辦公場所，在地居民洽公也感舒適。

縣警察局表示，原斗派出所轄區東與北斗警分局埤頭所、西與芳苑警分局二林分駐所、北與萬興派出所、南與竹塘分駐所交界，地形東西狹、南北長，面積20.7平方公里，轄管7個里與警勤區，原辦公廳舍民國71年興建使用至今；二林是彰化縣西南地區經貿重鎮，原斗派出所直達中科二林園區，新建完工將與芳苑警分局對維護中科二林園區安全將有加分作用。

彰化縣政府動工興建芳苑警分局原斗派出所。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府動工興建芳苑警分局原斗派出所。記者簡慧珍／攝影

議員 王惠美 謝典霖

延伸閱讀

王惠美：歡迎台積電到中科二林設廠 縣府全力協助

台積電將到中科二林園區設封測廠 彰化縣政府竭誠歡迎

台積電集團傳再蓋封測廠…前進中科二林園區 矽品也提出第五廠計畫

影／騎贓車拒捕還衝撞警察 里港警4天掃毒駕逮通緝犯、破分裝場

相關新聞

邱于珊自爆民調勝出卻被要求退選 陳清龍認了：兩人詳談選情嚴重落後

迎戰年底九合一選舉，民眾黨台中市議員選局生變，傳出黨員邱于珊被迫要求退選。民眾黨台中市黨部、立委陳清龍表示，自己的最大任務就是盡全力抬轎，要讓民眾黨在台中市議會成立黨團，「基於年底勝選的最大目標，我帶著民調與其詳談，明確說明其嚴重落後的狀況。」

台中8寶媽懷第9胎 還想拚雙胞胎

台中市卅六歲張姓婦人近日到澄清醫院中港院區產檢，確認懷孕，這是她個人的第九胎。產科主任關祥彬表示，張婦自第二胎起即由他負責產檢與接生，夫妻持續生產與「多子多孫多福氣」的觀念有關，即使已懷第九胎，仍希望有機會生下一對雙胞胎。

台中百貨競爭白熱化 賣商品轉向賣體驗

北部百貨市場趨於飽和，資金與業者加速台中布局，大型商場接連登場，讓中部百貨市場快速升溫。隨著供給大幅增加，市場不再只是做大，而是進入「彼此搶客」的階段。業者普遍感受到來客與業績被分散，部分商場營收甚至下滑兩成，競爭壓力明顯升高，市場正式從成長期轉入高度競爭期。

台中消費潛力成長 躍百貨關鍵戰場

台北市百貨商場密集，市場已趨於飽和，台中市人口突破兩百八十六萬人，穩居全台第二大城市，重大建設也陸續到位，業者看好台中積極布局，包括「漢神洲際購物廣場」今年四月開幕、「D-ONE第一大天地」將登場，市場量體快速擴張，「台中不只是下一個百貨戰場，更可能成為台灣零售業未來十年的關鍵市場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。