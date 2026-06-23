直通中科二林園區 彰化原斗派出所重建今動土

彰化縣警察局芳苑警分局原斗派出所辦公廳舍建齡逾使用年限，縣政府斥資約4500萬元重建，今舉行動土祈福典禮，預計明年完工，提供親民、效率、專業的警政服務空間。

縣長王惠美主持動土典禮，縣警察局長陳世煌、芳苑警分局長黃一航出席，芳苑義交中隊副中隊長陳文豪、芳苑守望相助中隊代理中隊長辜怡甄、芳苑志工協進會理事長許珮琪與會，二林鎮長蔡詩傑及5名縣議員陳一惇、張國棟、吳淑娟、洪騰明等地方士紳到場，場面熱鬧。

王惠美說，感謝議長謝典霖及全體議員支持預算，原斗派出所興建經費4488萬全由縣款支應，興建地上兩層、面積210坪廳舍，預計116年完工，全幢建築採節能、綠化與人文景觀設計，將親民、開放、效率、專業的警政新風格。王惠美又說，近年縣政府更新老舊警政辦公廳舍，已開始警察局綜合行政大樓興建工程，著手規劃芳苑分局芳苑派出所、竹塘分駐所、溪湖分局溪湖派出所、員林分局大村分駐所、林厝派出所、鹿港分局洪堀、馬鳴派出所、田中分局內安、朝興派出所等9個分駐（派出）所。

二林鎮長蔡詩傑表示，原斗派出所重建後，將給地方民眾帶來更多便利性。縣議員陳一惇代表眾議員致詞指出，社會治安有賴警察單位維繫，興建完善警察辦公廳舍不僅員警有較好辦公場所，在地居民洽公也感舒適。

縣警察局表示，原斗派出所轄區東與北斗警分局埤頭所、西與芳苑警分局二林分駐所、北與萬興派出所、南與竹塘分駐所交界，地形東西狹、南北長，面積20.7平方公里，轄管7個里與警勤區，原辦公廳舍民國71年興建使用至今；二林是彰化縣西南地區經貿重鎮，原斗派出所直達中科二林園區，新建完工將與芳苑警分局對維護中科二林園區安全將有加分作用。