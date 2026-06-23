台中五傑聯合同心會送愛心 關心部落童與偏鄉師
台中市和平區梨山國民中小學與平等國民小學位處偏鄉、物資缺乏，台中市五傑聯合同心會致贈加菜金、文具與生活物資，希望傳愛到偏鄉，陪偏鄉學童與教育工作者成長。
台中市五傑聯合同心會理事長黃睿寓昨天、今天率20名會員到梨山地區展開偏鄉關懷活動，關懷對象包含梨山國中小、環山平等國小及松茂部落長老教會。
黃睿寓告訴中央社記者，梨山國中小位於高山地區，部分會員為梨山地區果農、茶農，轉述偏鄉物資缺乏，部分孩童家中經濟拮据，由校方與教會提供名單，準備生活物資袋及文具，致贈學童與關懷家庭。
此外，願留在偏鄉教學的教育者十分辛苦，學校也獲加菜金新台幣1.2萬元，表達對堅守偏鄉教育師長們的誠摯敬意與感謝。
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